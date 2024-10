Dieguinho: Raquel vira presidente da Fazenda e só falta mandar em diretor

Raquel Brito disse que Davi é uma peça fundamental no jogo de A Fazenda 16 (Record). Para seus aliados, a baiana afirmou que o apoio a protege no jogo e assusta seus rivais.

Kerline diz que Raquel está jogando à sua maneira. "A Raquel é inteligentíssima. Ela é muito inteligente e está usando das armas que tem. O jogo é bem armado".

Ela joga dos dois lados. Praticamente faz com que os fãs de Davi se sintam na obrigação de salvar a irmã do campeão (...) e coloca medo nos peões Kerline

Dieguinho diz que Raquel tem "mandado em toda a casa", e só falta mandar no diretor, Rodrigo Carelli.

Raquel define nova mira

Dieguinho também comentou a nova mira de Raquel em Flor.

As duas peoas não conversam na casa, mas ainda não tiveram um embate. "Não faz sentido. Só porque a outra nao olho na cara dela?"

Assista à íntegra do Central Splash:

A Fazenda 2024 - enquete UOL: após eliminação de Vivi Fernandez, quem é o mais odiado do reality? Resultado parcial Total de 6211 votos 0,72% Albert Bressan 0,74% Babi Muniz 0,72% Camila Moura 1,16% Cauê Fantin 0,76% Fernanda Campos 2,03% Fernando Presto 4,72% Flor Fernandez 1,24% Flora Cruz 0,72% Gui Vieira 0,77% Gilson de Oliveira 2,32% Gizelly Bicalho 0,71% Juninho Bill 0,76% Júlia Simoura 0,74% Luana Targino 1,27% Larissa Tomásia 12,04% Raquel Brito 6,34% Sacha Bali 1,05% Sidney Sampaio 18,76% Suelen Gervásio 1,30% Vanessa Carvalho 11,29% Yuri Bonotto 0,77% Zaac 29,06% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 6211 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso