Estrela da Casa: Bárbara Saryne e Chico Barney revelam suas apostas

Acontece nesta terça-feira (1º) a final do Estrela da Casa, reality musical da Globo. Leidy Murilho, Lucca, Matheus Torres e Unna X disputam a preferência do público para levar o prêmio.

Chico Barney e Bárbara Saryne avaliaram, no Central Splash desta segunda-feira (30), as parciais de enquetes com votos do público. Pelo UOL, Unna X era a preferida ao topo do pódio, com 62,71%, seguido de Lucca (22,09%), Matheus (14,18%) e Leidy (1,02%).

"Meu pódio ideal seria Lucca, o cara que está mais pronto, em segundo lugar a Leidy, que eu gosto muito da voz dela, em terceiro a Unna, que eu acho que ela tem um potencial gigante muito mal explorado, porque ela escolheu mal as músicas e a convivência lá dentro", opina Chico. Para ele, a faxineira precisava ter mais bom gosto para conseguir mostrar mais de si.

Na minha opinião o Matheus tinha que ser desclassificado por algum motivo e aí deixar a Evellin em 4º. Esse seria o top 4 ideal e possível. Chico Barney

Ao analisarem o Votalhada, que reúne diferente enquetes do público, Lucca também é o favorito a vencer, com 53%, seguido de Matheus, com 26%. "O Brasil está se unindo contra o Matheus. Será que vem aí, Bárbara Saryne? Acho que o Lucca merece mais", diz Chico.

"A teoria é de que a torcida do casal se dividiu. A gente viu até aqui que toda vez a torcida do casal ficava mais do lado dele, mas não sei que agora alguns foram para a Unna e isso já faça com que o Lucca passe na frente", argumenta Bárbara.

Estrela da Casa - Enquete UOL: quem você quer que vença o reality show? Resultado parcial Total de 22524 votos 5,32% Leidy Murilho 47,86% Lucca 21,76% Matheus Torres 25,06% Unna X

