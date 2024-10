Angélica diz não se sentir mais 'confortável' em deixar a barriga de fora

Angélica, 50, revelou que não se sente mais confortável em sair na rua com as pernas e a barriga "de fora".

O que aconteceu

Apresentadora contou que sua época de usar shorts curto em público passou. "Já usei muito shortinho na vida, está bom. Já deu porque tudo tem seu momento... Não me sinto bem de shortinho mais", declarou em participação no podcast Ambulatório da Moda.

Ela ressaltou que também não curte mais exibir sua barriga publicamente. "Me sinto bem com a barriga de fora? Também não me sinto mais bem com a barriga de fora", afirmou, ressaltando que qualquer exceção a esse seu novo momento seria para algo profissional, como um personagem, por exemplo. "A não ser que seja uma personagem, para ensaio fotográfico, mas para sair em público, não mais", destacou.

No podcast, Angélica também contou que proibia que passeassem chapinha em seu cabelo na Globo. Ela explicou que essa proibição era na época de sua personagem Fada Bela, na trama infantil "Caça Talentos" (1996-1998) porque ela não queria "estragar" os fios.