A Fazenda 16: Raquel detona Flor com xingamentos: 'Cobra, chata, racista'

Raquel rasgou uma série de xingamentos sobre Flor nesta terça-feira (1º) ao falar sobre a rival em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na casa da árvore, Raquel reclamou de Flor após a peoa dizer que ela não está fazendo o trato das aves direito. "Mulher insuportável. Toda hora, 'Você quer que eu te ajude? Quer que eu pegue as coisas?' Eu vou pegar as coisas e ela já tá lá fazendo. Me dá uma raiva, sobe um ódio! Eu olho pra ela assim..."

Gui disse que Raquel poderia ser alvo da peoa. "Deixa ela me colocar", respondeu a irmã de Davi. "Vai ser no ao vivo mesmo que vou acabar com a vida dela. Vou relembrar tudo que ela fez nessa casa. Chata, insuportável, racista. Ainda vou dizer, gente, vocês querem uma pessoa dessa aqui, num reality desse? Não merecia nem estar aqui! Desculpa não conserta copo quebrado não, vou logo falar isso".

Eu quero que ela me bote, tô cheia de coisa pra falar! Falsa, hipócrita, cobra, cascavel, mentirosa Raquel Brito

A irmã de Davi insistiu. "Ela é nojenta! Eu quero que ela me bote."

