3ª punição em 24 horas! Júlia quebra regra e casa fica sem piscina e ofurô

Na manhã desta terça-feira (01), Júlia Simoura descumpriu uma das regras do programa e toda a casa foi punida.

A influencer entrou na área dos animais sem usar galocha — o que é proibido. Ela estava começando a sua tarefa de retirada do lixo. Por isso, a casa foi punida com 12 horas sem piscina e sem ofurô.

Essa é a terceira punição que os peões recebem desde ontem. Raquel Brito foi com sua garrafa de água para área de trato dos animais e Larissa, que está na baia, usou o banheiro da sede. Com os erros, a casa foi castigada, respectivamente, com 48 horas sem café e 12 horas sem água quente.

