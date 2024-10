Vanessa Rozan avalia sérum de Garnier com vitamina C; funciona?

É verdade que cosméticos com vitamina C só podem ser aplicados à noite? Pele oleosa e vitamina C não combinam? No Lab da Beleza do último sábado (28/9), Vanessa Rozan derrubou os principais mitos sobre a substância e explicou seus benefícios para a pele.

A vitamina C é um antioxidante considerado padrão-ouro na dermatologia, afirma Vanessa. "É um produto que já foi testado e aprovado e que tem eficiência muito comprovada, por isso é amplamente usado nos cosméticos", diz ela.

Um dos principais mitos associados à vitamina C é de que ela não pode ser usada durante o dia, devido ao sol. O ativo, no entanto, pode ser aplicado tanto à noite quanto de dia.

Vanessa cita como exemplo o Sérum de Vitamina C Antimanchas Uniform & Matte, de "Garnier". O produto, que recebeu a aprovação da expert, deve ser aplicado sempre antes do hidratante ou do protetor solar.

A fórmula possui textura leve, rápida absorção e pode ser usada diariamente na rotina de skincare e em todos os tipos de pele, em especial as peles mistas e oleosas —derrubando outro mito difundido sobre a vitamina C (a de que ela não serve para peles oleosas).

Além de todos os estudos que os ingredientes aqui dentro têm de comprovação científica, também temos estudos em pessoas como eu, que testaram esse produto, e 9 entre 10 aprovaram e amaram. Vanessa Rozan

De acordo com a embalagem, o sérum de Garnier também tem eficácia clínica comprovada de redução de manchas a partir do terceiro dia de uso.

E o preço? Nem todo produto com vitamina C na fórmula é caro. "Afinal de contas, cuidado da pele é essencial no dia a dia, e a gente tem que democratizar essa conversa, sim", afirma Vanessa. O produto de Garnier custa R$ 43.

