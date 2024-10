Vai rachar? Grupão da Fazenda expõe conflitos: 'Não tá confortável, sai'

O "grupão" de A Fazenda 16 (Record) conversou sobre suas diferenças na tarde de hoje (30).

O que aconteceu

O grupão teve um desentendimento nas últimas horas após a dinâmica de apontamentos deste domingo (29).

Apontada por Larissa e Luana, Julia agora afirma que não sente confiança em alguns aliados do grupo. "Ou é aliado ou não é aliado. Não tem essa. Só que pra mim hoje, não confio. [...] A Larissa tinha três embates declarados, o Juninho, o Sidney, a Babi. Mas enfim, vou chamar a Luana para conversar."

A peoa foi falar com Luana na casa da árvore sobre se sentir "chateada" por não ter sido avisada antes da dinâmica. "Às vezes foi um erro meu de expectativa, mas eu esperava que como a gente joga junto, a gente tá junto, a gente é aliado. Pra mim pelo menos a concepção de aliado é mais do que a votação. É a gente se proteger fora da votação".

Ela afirmou que se sentiu traída por Luana e Larissa. "Foi do nada, eu fiquei ali meio exposta, fui jogada na fogueira em uma coisa que não tava esperando. Poderia ter sido mais sutil comigo. [...] Eu daria meu voto pra defender Larissa, agora pra ser sincera, não sei mais".

Luana pediu desculpas, disse que "jamais" votaria em Julia, mas que não concorda em participar de um "grupão". "Pra mim isso é coisa de gente sem personalidade, sem opinião, que fica perseguindo as pessoas porque o bonde tá andando para aquele lado, tá seguindo a manada. Eu não acho que o apontamento seja uma coisa de ataque. Apontamento é pra gente se posicionar no jogo, falar das pessoas. Independente se é aliado ou não".

Luana afirmou que também tem críticas a outros integrantes do grupo, dizendo achar Sacha manipulador e chato, e que muitos consideram Suelen grosseira.

Ainda na casa da árvore, Luana comentou que conversou com Sacha sobre comportamentos do ator que não gosta, como dar opiniões que não foram solicitadas. Ele disse que ele é chamado de "manipulador e capitão do barco".

Mais integrantes do grupão chegaram à casa da árvore e Suelen defendeu Julia no caso do apontamento das dinâmicas.

Suelen também tentou resolver suas pendências com Cauê, com quem brigou horas antes. "O meu jeito é sempre indagado de uma forma agressiva. Sempre. Independente do que aconteça. Você chegou na quinta, eu tô falando desde a primeira semana, de coisas que vem acontecendo. Eu nunca dei o pé no peito de ninguém gratuitamente", disse. "Eu fiquei muito puta e estressada porque estava sendo acusada de coisas que não dizem respeito a mim. "

Ela deu o exemplo das atitudes de Luana. "Eu acho a Luana às vezes assim, ela dá umas patadas que não tem necessidade, ninguém foi com os pés no peito dela. Mas eu jamais iria expor ela na frente de todo mundo", disse, em frente à peoa e aos demais integrantes do grupo.

Eu venho escutando coisas durante a semana inteira, e eu estou quieta e vou continuar quieta, porque não tô me sentindo protegida aqui por ninguém. Eu sinto que as pessoas agem por conveniência quando é o momento para elas Suelen

Sacha propôs um pacto para que eles não se apontassem mais em dinâmicas, mas apenas Júlia, Gizelly, Yuri e Gui concordaram. "Caso a maioria concorde, isso fica estabelecido. Quem não tiver confortável em não jogar dessa forma no grupo, sai do grupo, mano. Porque senão ninguém aqui vai se sentir protegido e o grupo vai romper. "

A Fazenda 2024 - enquete UOL: após eliminação de Vivi Fernandez, quem é o mais odiado do reality? Resultado parcial Total de 6002 votos 0,75% Albert Bressan 0,77% Babi Muniz 0,73% Camila Moura 0,95% Cauê Fantin 0,77% Fernanda Campos 1,97% Fernando Presto 4,70% Flor Fernandez 1,25% Flora Cruz 0,75% Gui Vieira 0,78% Gilson de Oliveira 2,38% Gizelly Bicalho 0,73% Juninho Bill 0,75% Júlia Simoura 0,73% Luana Targino 1,18% Larissa Tomásia 11,91% Raquel Brito 6,36% Sacha Bali 0,72% Sidney Sampaio 19,01% Suelen Gervásio 1,33% Vanessa Carvalho 11,53% Yuri Bonotto 0,72% Zaac 29,22% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 6002 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso