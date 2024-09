'Festas do branco', curso de raiva e sucessos: os altos e baixos de Diddy

Sean "Diddy" Combs, rapper e empresário, foi preso e acusado de tráfico sexual, extorsão e outros crimes, como abuso, trabalho forçado e sequestro. Ele se declarou inocente, e seu advogado alega que as acusações são falsas. A trajetória de Diddy é marcada por polêmicas.

Infância e administração

Ele nasceu em novembro de 1969, no bairro do Harlem, em Nova York. A mãe era assistente de professora, e o pai foi membro da Força Aérea dos Estados Unidos. O pai do rapper, Melvin, se associou ao traficante de drogas Frank Lucas e morreu baleado quando Diddy tinha 2 anos.

Sean se matriculou no curso de administração de empresas na Howard University nos anos 1990. Ele ganhou fama por organizar festas grandiosas, que mobilizaram mais de mil convidados. Devido a esses eventos, chamou a atenção do fundador da Uptown Records, que lhe ofereceu um estágio em Nova York.

Gravadora própria

Diddy decidiu abandonar a faculdade, e passou a se dedicar totalmente à gravadora. Ele participou do início das carreiras de nomes como Mary J Blige e Jodeci. Enquanto ainda estava na Uptown, ele começou a trabalhar com The Notorious B.I.G e passou a atuar em seu álbum de estreia.

A relação de Sean com o fundador da Uptown acabou se deteriorando, e ele fundou a sua própria gravadora, a Bad Boy Records. Notorious acompanhou o rapper em sua empreitada, e seu disco de estreia, "Ready To Die", vendeu milhões de cópias.

Carreira como cantor e 'festas do branco'

Diddy costumava promover as famosas 'festas do branco' Imagem: Dimitrios Kambouris/Getty Images

Combs também passou a ser conhecido como cantor em 1997. Ele lançou a faixa "I'll Be Missing You", composta depois da morte de Notorious B.I.G, que foi assassinado. O caso, até hoje, não foi solucionado.

Em 1998, Diddy começou a promover eventos, conhecidos como "festas do branco". Ele reunia famosos de diversos ramos, como cantoras, modelos e atores, em mansões luxuosas —os convidados vestiam branco. Neste mesmo período, sua gravadora passou a chamar a atenção de outros nomes da indústria, como Mariah Carey e Jennifer Lopez.

Em 2006, em entrevista a Oprah Winfrey, ele falou sobre suas motivações por trás dessas festas: colocar as pessoas no mesmo nível, e com a mesma cor. "Eu tinha socialites lá e parentes do sul. Havia 200 pessoas sentadas aqui, apenas fazendo um churrasco caseiro."

Prisão em 1999

Combs foi preso em 1999 sob a suspeita de ter agredido Steve Stoute, executivo da Interscope Records. Ele se declarou culpado no caso, e foi condenado a realizar um curso de gerenciamento de raiva por um dia. Também chegou a ser acusado de posse ilícita de armas.

Denúncia de agressão

Entre os anos 2005 e 2018, Sean teve um relacionamento profissional e pessoal com a cantora Cassie. Ela chegou a assinar com a gravadora do rapper e, em 2023, alegou que viveu uma relação abusiva com o rapper. Ela disse que era agredida regularmente. Recentemente, uma câmera de segurança de um hotel mostrou uma das supostas agressões.

As acusações de Cassie foram o pontapé para uma investigação sobre a conduta de Diddy. Ele foi preso no último dia 16 de setembro, acusado de violência, exploração sexual, tráfico humano, sexual e de drogas, em múltiplos processos movidos por diferentes vitimas.