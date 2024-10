The Mission promete resgatar melancolia dos anos 1980 em turnê pelo Brasil

Ícone do rock alternativo dos anos 1980/90, banda inglesa The Mission passará pelas capitais Rio, São Paulo e Curitiba, em outubro, e contará com abertura de outra conhecida banda do universo gótico: Christian Death.

O que vai acontecer

A lendária banda britânica de rock gótico/post punk The Mission, liderada pelo carismático Wayne Hussey, se prepara para mais uma passagem pela América Latina. Isso é uma surpresa para quem acreditava que as apresentações de 2022 fossem as últimas da banda (e se você ainda é do tipo que acredita em turnês de aposentadoria, olha...).

Com início previsto para outubro de 2024, a nova passagem promete agitar diversas capitais sul-americanas. No Brasil, os shows acontecem no Rio de Janeiro, no dia 11, em São Paulo, no dia 13, e em Curitiba, no dia 15, e prometem trazer uma mistura de nostalgia e modernidade, já que o grupo volta com o show D-Tour 24, unindo grandes sucessos e possíveis novas canções.

Em um depoimento recente no site oficial da banda, Hussey explicou que a decisão de retornar ao continente foi influenciada por uma adoção de uma proposta de vida mais equilibrada, com intervalos maiores entre os shows, tornando a turnê menos desgastante. "As apresentações por aqui sempre foram sensacionais, mas o ritmo era exaustivo. Desta vez, conseguimos organizar algo mais leve, o que nos permitirá aproveitar mais", contou o vocalista.

Além de clássicos aguardados pelos fãs, como "Wasteland", "Severina" e "Deliverance", há rumores de que a banda pode apresentar material inédito, preparando terreno para o lançamento de um novo álbum em 2026, em celebração aos 40 anos de sua trajetória. Como um atrativo a mais, o The Mission contará com a companhia da influente banda americana Christian Death, pródiga no meio gótico/underground, que abrirá todas as noites da turnê.

A missão do Mission

O impacto da banda na subcultura gótica e underground brasileira, particularmente nos anos 1980 e 1990, é notório. Desde sua primeira visita em 1989, The Mission rapidamente se tornou um fenômeno local.

Com uma cena alternativa em plena ascensão e clubes noturnos que reverberavam sons sombrios e densos, o Brasil viu a banda se tornar um ícone para o público que buscava algo além do pop das rádios. O cenário gótico nacional, ainda em desenvolvimento, encontrou na música de Hussey e seus companheiros um canal de expressão, que solidificou a banda como uma das mais amadas dentro do movimento.

Curiosamente, Wayne Hussey também desenvolveu uma relação próxima com o Brasil ao longo dos anos. Em diversas entrevistas, o músico mencionou seu carinho pelo país, inclusive devido a um relacionamento com uma brasileira, o que aumentou ainda mais a sua ligação com o público daqui. Hussey também já declarou sua admiração pela cultura e pela música brasileira, algo que parece ter influenciado a regularidade com que o The Mission retorna para shows no país.

Formada em 1986, a banda nasceu quando Wayne Hussey e Craig Adams (baixista), ambos ex-integrantes da banda-símbolo do movimento gótico, The Sisters of Mercy, decidiram criar algo novo. Ao contrário do som mais frio e mecânico de suas antigas bandas, The Mission apostava em um rock mais melodioso e emocional, sem perder a intensidade e melancolia que marca o gênero.

Oo grupo inglês The Mission faz show durante turnê pelo Brasil em 2022 Imagem: Leo Muniz/Divulgação

Entre as curiosidades que cercam a banda, uma das mais interessantes é que Hussey quase integrou o The Smiths como guitarrista. Morrissey e Johnny Marr chegaram a convidá-lo, mas ele recusou a oferta para seguir seu próprio caminho.

Outro fato curioso diz respeito ao nome original da banda, que era The Sisterhood, o que acabou gerando uma pequena polêmica com Andrew Eldritch, líder do The Sisters of Mercy. Após uma breve disputa, adotaram o nome The Mission, marcando o início de uma nova era.

Ao longo de mais de três décadas, a banda se manteve relevante e consistente, com uma discografia rica e uma legião de fãs que atravessa gerações. A formação atual, que inclui Hussey, Adams, Simon Hinkler na guitarra e Alex Baum na bateria, segue firme.

The Mission

Rio de Janeiro

Quando: 11/10, às 21h

Onde: Vivo Rio (av. Infante Dom Henrique, s/n - Marina da Glória)

Quanto: a partir de R$ 130

Ingressos à venda pelo site da Show Pass.

São Paulo

Quando: 13/10, às 18h

Onde: Carioca Club Pinheiros (r. Cardeal Arcoverde, 2.899 - Pinheiros)

Quanto: a partir de R$ 200

Ingressos à venda pelo site do Clube do Ingresso.

Curitiba

Quando: 15/10, às 18h

Onde: CWB Hall (av. Mal. Floriano Peixoto, 4142 - Prado Velho)

Quanto: a partir de R$ 190

Ingressos à venda pelo site da Bilheto.