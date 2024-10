Tela Quente aquece para 'Delírio a Dois' com exibição de 'Coringa'

Prestes a estrear sua sequência nos cinemas, Coringa, filme de 2019 com Joaquin Phoenix, será exibido no Tela Quente na noite de hoje, dia 30. Dirigido por Todd Phillips, o longa rendeu ao protagonista um Oscar de melhor ator e ainda foi indicado em outras 10 categorias na premiação de 2020, ganhando também como melhor trilha sonora.

Ambientado em uma Gotham City de 1981, o filme traz uma história de origem do vilão icônico de Batman. Aqui, Arthur Fleck é um comediante de stand-up que é levado à loucura por uma sucessão de acidentes, crimes e maus-tratos.

Coringa chamou atenção como uma produção isolada em uma época de franquias de super-herói gigantes e filmes interconectados entre si. Inspirado principalmente em obras de Martin Scorsese (mais notavelmente Taxi Driver, de 1976, e O Rei da Comédia, de 1982), o longa dividiu opiniões, com parte do público entendendo sua mensagem como "irresponsável".

Em sua estreia no Festival de Veneza em 2019, ele levou o prêmio máximo, o Leão de Ouro, e com estreia no circuito comercial em outubro do mesmo ano ele superou o marco de US$ 1 bilhão de bilheteria ao redor do mundo. Até o lançamento de Deadpool & Wolverine este ano, Coringa era a maior arrecadação de um filme para maiores de 18 na história do cinema.

A Rede Globo exibirá Coringa hoje, dia 30, no Tela Quente, às 23h20. Coringa: Delírio a Dois, a sequência que adiciona Lady Gaga ao elenco como Arlequina, estreia na próxima quinta-feira, dia 3, nos cinemas brasileiros.

No streaming, Coringa está disponível na Max.