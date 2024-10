Site oficial erra e fãs do Linkin Park esperam à toa em bilheteria

Fãs do Linkin Park que buscavam comprar ingressos para o show da banda em São Paulo foram "driblados" pelo site da vendedora oficial e ficaram na fila da bilheteria do Allianz Parque por horas nesta segunda-feira (30). A venda física, no entanto, só estava acontecendo em outro ponto, no Shopping Ibirapuera.

O que aconteceu

As vendas online foram abertas às 10h, e os ingressos se esgotaram rapidamente. A expectativa de muitos dos fãs era comprar os bilhetes de forma presencial.

De acordo com o site da TicketMaster, a venda nesta segunda aconteceria somente na bilheteria oficial, no Allianz Parque, local do show, que será realizado em 15 de novembro. Normalmente, o ponto no Shopping Ibirapuera fecha às segundas-feiras.

O que ocorreu, contudo, foi o contrário: cerca de 200 fãs esperaram à toa em frente ao estádio do Palmeiras, em manhã de forte sol em São Paulo. Eles foram avisados sobre a confusão por volta das 11h30, quando os ingressos no Ibirapuera já estavam praticamente todos vendidos.

Fãs do Linkin Park aguardam à toa em fila do Allianz Parque Imagem: Rodrigo Saad/UOL

Um dos fãs, Fernando Branco, estava com seu irmão, Caio, que tem deficiência físico-motora e precisa de cadeira de rodas. "Era nosso maior sonho ir ao show da banda de que a gente mais gosta", disse ele. De acordo com Fernando, ele faltou no trabalho para comprar os ingressos e tinha o show como grande esperança de presente para o irmão. "Ele raramente tem chance de poder sair, está sempre fazendo tratamento. Era a chance dele se sentir normal novamente."

Indignados, os fãs questionaram os seguranças do Allianz Parque, que não souberam responder às reclamações. Luciana, uma das pessoas que pretendia comprar ingresso, pediu ao segurança para que pudesse entrar no estádio e conversar com algum responsável em nome dos fãs. Ainda que tenha sido atendida, ela relatou que não havia ninguém da TicketMaster que pudesse ouvi-la. A moça ainda contou que um dos seguranças tentou retirá-la à força do local.

Algumas pessoas que esperavam na fila afirmaram ter se deslocado de outras cidades só para comprar o ingresso. "Eu tinha duas pessoas escoradas em mim que moram no Rio Grande do Sul e que não vão poder ir ao show", contou o estudante Guilherme Petean.

Splash entrou em contato com a assessoria da TicketMaster por email, mas não houve retorno. O texto será atualizado caso haja resposta.

Depois da alta demanda, o Linkin Park anunciou que fará um show extra, no dia 16 de novembro. As vendas abrem nesta terça-feira (1º), para clientes Santander, enquanto o público geral poderá comprar ingressos na quinta-feira (3).