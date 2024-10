Resumo novela 'Mania de Você' da semana: confira capítulos de 1 a 12/10

Mavi conta para Viola que alugou uma casa na comunidade. Depois disso, a chef de cozinha afirma que não está preparada para um compromisso amoroso. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Mania de Você" (Globo) logo abaixo:

Terça-feira, 1 de outubro

Mavi diz para Viola que alugou uma casa na comunidade. Ela diz que não se sente pronta para um compromisso. Mércia diz para Luma que foi Viola quem esteve por trás do golpe de Mavi. Iberê cria uma rede social fake com fotos manipuladas de Luma vivendo uma vida de luxo. Isis apresenta Evelyn para Berta. Rudá diz que voltou para ficar com Viola, mas Luma afirma que Viola está e sempre esteve com Mavi.

Quarta-feira, 2 de outubro

Luma alerta Rudá sobre Viola, e propõe se unir a ele a fim de investigar a morte de Molina e o roubo de seu patrimônio. Mércia afirma a Mavi que Viola destruirá a vida do filho. Rudá vê Mavi beijando Viola e fica perplexo. Viola consegue um quarto para Luma no hotel, mas diz que é um esquema temporário. Luma insiste em saber se Viola não está mesmo com ninguém. Viola diz que quando arrumar um namorado ela será a primeira a saber. Luma fica intrigada ao ver Mavi como recepcionista.

Quinta-feira, 3 de outubro

Luma acha estranho Mavi repreender Hugo. Berta viaja e deixa instruções para as novas funcionárias da casa. Isis e Leidi discutem e Evelyn defende a mãe, quebrando uma louça. Evelyn e Leidi se recusam a trabalhar enquanto Berta estiver fora. Moema desconfia do que Luma disse para Rudá. Ele decide ficar no Brasil para provar sua inocência e ajudar Luma. Iberê chega na casa de Moema com seguranças, mas Rudá pula a janela e foge. Luma e Rudá conversam. Rudá diz estar ao lado de Luma, que se emociona com o apoio dele.

Sexta-feira, 4 de outubro

Luma e Rudá relembram momentos felizes de seu passado. Mavi rejeita a ajuda de Mércia. Rudá comenta com Luma que não acredita que Viola esteja envolvida no golpe de Mavi. Moema esconde Rudá em uma cabana abandonada. Marcel aconselha Viola a ter cuidado com Luma. Mavi expulsa Mércia de sua casa. Luma segue Mavi e observa o empresário dando ordens a Hugo e outros funcionários. Geraldo destrata Cristiano, quando o rapaz pede a mão de Michele em casamento. Moema procura Viola, dizendo que Rudá está esperando a chefe na cabana. Viola se depara com Luma e Rudá juntos na cabana.

Sábado, 5 de outubro

Luma e Viola trocam acusações. Viola diz a Luma que acredita na inocência de Rudá. Mavi decide grampear a casa de Mércia, a fim de descobrir os planos de Luma. Viola diz a Marcel que desistirá de Rudá e pede a Luma que continue trabalhando no restaurante. Viola se deixa seduzir por Mavi e o convida a morar em sua casa. Mavi escuta a conversa de Mércia e Luma através da câmera. Na casa de Mércia, Luma e Mavi declaram guerra um contra o outro.

Segunda-feira, 7 de outubro

Mavi e Luma ficam frente a frente. Luma acusa Mércia de ter atrapalhado sua amizade com Viola, ao inventar que a chef estava mancomunada com Mavi. Bruna revela a Diana que está sentindo Tomás distante, e recebe o apoio da mãe para fazer suas escolhas. Robson flagra Cristiano e Michele juntos. Viola dispensa Luma, deixando claro que escolheu ficar ao lado de Mavi. Viola não acredita quando Luma lhe conta que Mércia está morando na comunidade. Mavi combina com Iberê uma forma de seguir Luma para chegar até Rudá. Luma consegue entrar na sala de administração do resort e observa Mavi pelos monitores. Viola constata que Luma falou a verdade sobre Mércia.

Terça-feira, 8 de outubro

Mércia acusa Viola de ter arruinado sua vida. Luma conta a Rudá que viu Hugo recebendo ordens de Mavi. Luma percebe uma escultura que era de sua família na sala onde Mavi estava. Mavi diz a Viola que quis protegê-la de Mércia, ao esconder que a mãe mora na comunidade. Tomás diz a Evelyn que não consegue parar de pensar na jovem. Ísis diz a Michele que só dará dinheiro para o tratamento de saúde de Geraldo se o pai lhe pedir desculpas. Luma aciona o alarme de incêndio do hotel e consegue entrar na cobertura de Mavi, descobrindo dezenas de monitores que transmitem imagens do restaurante, da casa de Viola e de outros ambientes do resort.

Quarta-feira, 9 de outubro

Mavi descobre que Luma já sabe que ele é o dono do resort. Rudá pede a Luma que considere a possibilidade de Viola não ser cúmplice de Mavi. Luma não cede à chantagem de Mavi. Bruna atualiza Diana sobre o namoro com Tomás. Para contratar Mércia como sua governanta, Mavi exige que a mãe convença Luma a aceitar sua proposta e que peça perdão a Viola. Mércia pede desculpas a Viola. Luma chega à casa de Viola e se depara com Mavi e Mércia.

Quinta-feira, 10 de outubro

Luma não conta a verdade sobre Mavi para Viola. Mércia tenta convencer Luma a não aceitar a proposta de Mavi. Viola estranha a mudança de opinião de Mavi sobre Luma. Luma aceita o dinheiro de Mavi, deixando claro que ainda deseja se vingar do rapaz. Rudá critica Luma por ter feito um pacto com Mavi e reage quando ela afirma que Viola é a cúmplice do empresário. Moema não acredita que Luma tenha feito o pacto com Mavi em favor de Rudá, e incentiva o neto a procurar por Viola. Rudá confronta Viola e afirma saber que ela e Mavi são sócios no resort.

Sexta-feira, 11 de outubro

Viola não acredita nas acusações de Rudá contra Mavi. Viola fica sabendo por Robson que o dono do resort mora na cobertura do hotel. Rudá conta a Luma que entregou Mavi para Viola. Leidi incentiva Sirlei a seduzir Berta, pensando no dinheiro da sogra de Ísis. Rudá sente por estar mentindo para Filipa. Viola esconde o celular de Mavi, e observa a cobertura do hotel acender depois que o namorado sai em busca do aparelho. Mavi fica desesperado ao saber por Luma que Rudá contou a Viola que ele é o dono do Albacoa. Viola aborda Mavi no hotel e diz que que deseja conhecer a cobertura do namorado.

Sábado, 12 de outubro

Viola fica abalada ao entrar na cobertura de Mavi e rejeita sua desculpa de que recebeu uma herança de Molina. Mavi oferece mais dinheiro a Luma, a fim de confirmar a história da herança para Viola. Luma pede a Mavi que, além do dinheiro, lhe dê o restaurante de Viola. Bruna e Tomás ficam juntos. Fátima enfrenta Robson. Geraldo não pede as desculpas exigidas por Ísis, e acaba sem a ajuda da filha. Luma confirma a versão de Mavi para Viola e admite que mentiu. Viola resolve dar um último voto de confiança para Luma. Viola reata seu namoro com Mavi. Luma compra um barco.