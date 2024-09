Princesa da Grécia se casa com advogado após adiar cerimônia duas vezes

A Princesa Theodora da Grécia, 41, se casou com o advogado norte-americano Matthew Kumar.

O que aconteceu

O casal adiou a cerimônia por duas vezes em um intervalo de quatro anos. Eles, agora, finalmente disseram sim, na Catedral Ortodoxa de Atenas, no último sábado (28). A igreja é a mesma na qual os pais da princesa, o Rei Constantino II (1940-2023) e a Rainha Ana Maria, trocaram alianças em 1964.

Theodora e Matthew Kumar anunciaram seu noivado em novembro de 2018. O casamento estava inicialmente marcado para maio de 2020, porém, foi adiado causa da pandemia de COVID-19, e depois, por causa da morte do pai da princesa, em janeiro de 2023.

Com a morte de Constantino II em 2023, o irmão mais velho de Theodora, Príncipe Paulo, passou a ocupar o posto de chefe da família real grega. Mesmo com o fim da monarquia, os familiares do rei seguem sendo celebrados e cultuados como celebridades na Grécia.