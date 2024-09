'Há muitos homens como Oz no mundo', diz criadora de 'Pinguim'

O segundo episódio de "Pinguim" estreou no domingo (28), na HBO. O vilão de "Batman", Oz Cobb, segue na busca pela dominação do crime de Gotham e, mais uma vez, deixou um rastro de mortes pelo caminho.

A Splash, a showrunner, produtora-executiva e criadora da série Lauren LeFranc falou da personalidade que desenvolveu para o protagonista e como ele se assemelha a muitos homens da vida real.

"Há muitos homens como Oz no mundo, e muitos homens como Oz que são bem-sucedidos", diz LeFranc. "Eu queria oferecer minha própria perspectiva e falar de masculinidade tóxica e desigualdade de classes em Gotham. [...] A melhor parte desse gênero é a oportunidade de contar histórias que refletem nosso mundo, mas que se passam em Gotham."

Eu adoro mergulhar em personagens, então foi a oportunidade de observar esse homem muito problemático, muito charmoso e poderoso e narcisista e violento e raivoso. Ele é uma pessoa muito interessante de se investigar, e daí salpicar o mundo com pessoas que contrastam com ele, vasculhar e explorar essas pessoas. A cidade, no geral, também é uma grande personagem na nossa história. Lauren LeFranc

LeFranc diz que foi "libertador" escrever do ponto de vista de alguém narcisista como o Pinguim. "Passei muito tempo estudando como voz soaria, seu senso de humor obscuro. O que ele quer, suas motivações. A série começa mais leve e vai se tornando mais sombria com o passar da temporada."

Eu tive que me tornar Oz, de certa forma, acessar o nível de assombro e narcisismo. É meio libertador escrever um cara branco de meia-idade que pode fazer e dizer o que quiser. Foi uma alegria até certo ponto, e depois há uma reviravolta. Não gostei de estar na pele dele, [...] nem Colin. Mas foi algo muito animador, uma sensação única e diferente. Lauren LeFranc

Um de seus objetivos era "não criar desculpas" para Oz se tornar um vilão. "Eu sempre pensei que o maior medo de Oz é sua filosofia de que o amor é algo transacional. Esse é seu maior medo, mas ele leva a vida como se isso fosse verdade. Pensei muito também em sua relação com a mãe e todas as coisas enraizadas ali, e meio que parti daí."

Diferente de Batman, o vilão está mais afundado na sujeira de Gotham e isso transparece nas diferenças entre o filme e a série. "O Batman está do alto olhando para a cidade lá em baixo, e Oz está na sujeira das ruas. Seguimos esse cara, e ele é meio selvagem. Ele se move com rapidez, faz desvios e está constantemente mentindo em benefício próprio. Nunca dá pra saber se ele realmente está falando com sinceridade."

A cidade parece diferente ao redor de Oz, e as partes da cidade que vemos são um pouco mais sombrias ou mais sujas, diferente do que vemos em 'Batman'. Oz também veio do nada, cresceu em um bairro pobre, e isso nos deu a oportunidade de ver esse lado de Gotham também. Isso contrasta com os Falcones, que vivem do outro lado da ponte em um bairro rico. Lauren LeFranc

Os novos episódios "Pinguim" vão ao ar aos domingos às 22h, na HBO e na Max. O terceiro episódio será lançado no dia 6 de setembro.