'Lobos': eentenda o fim e a reviravolta do filme de Brad Pitt e George Clooney

Este texto contém spoilers. Este mês, o mundo recebeu a sexta colaboração entre Brad Pitt e George Clooney nas telas. Amigos e estrelas de Hollywood, parceiros em filmes como Onze Homens e um Segredo e Queime Depois de Ler, Pitt e Clooney se reuniram em Lobos, novo filme de Jon Watts, em que interpretam dois "solucionadores" de crimes que, ao serem contratados para o mesmo trabalho, aprendem a trabalhar juntos.

Lobos é uma comédia de ação aparentemente bem direta e linear, mas isso não quer dizer que ela não acabe em uma reviravolta que deixou parte do público coçando a cabeça para entender o que se passou. A história, que começa com uma morte em um quarto de hotel de uma procuradora distrital, passa por tráfico de drogas, gangues croatas e mais, até aterrissar em uma conclusão bem surpreendente.

O que acontece no final de Lobos?

Depois de formar uma inusitada relação com o jovem que estava aparentemente morto na primeira cena, e conseguir chegar ao local da entrega dos pacotes de drogas, os personagens não-nomeados de Clooney e Pitt enviam o próprio garoto para o alçapão esperando que o assunto se resolvesse sozinho: isto é, ele devolveria as drogas para onde elas vieram e, com sorte, seria eliminado no processo, fazendo com que os dois solucionadores não deixassem pontas soltas sobre o crime original. Mas aí eles tropeçam novamente com a sorte, quando um tiroteio geral acaba deixando todo mundo morto - menos os dois profissionais e seu mais novo aliado.

Depois de deixar o garoto de volta em sua casa, os dois protagonistas tomam um café em uma pequena lanchonete, discutindo os detalhes e surpresas do caso. Quando em uma conversa descontraída, o personagem de Pitt cita o seu próprio chefe, os dois percebem que, na realidade, estão trabalhando para a mesma pessoa.

Juntando todas as bizarrices do caso - o fato das drogas terem um rastreador inesperado, a sorte de não serem pegos na festa de casamento da filha de Dmitri, o magnata croata - os dois percebem que o chefe que arquitetou o encontro dos dois planejava terminar a noite com a eliminação de ambos. Assim que eles entendem que tudo foi um plano para que eles terminassem mortos na entrega dos pacotes de drogas, os dois olham pela janela e veem um grupo de atiradores do lado de fora do café.

Lobos termina com um final aberto, com os dois protagonistas carregando as armas para se defender e tentar sair vivos da situação. E como o filme da Apple TV+ já tem sequência confirmada, é bem possível presumir que os dois tenham conseguido escapar da armadilha.

A sequência de Lobos

Depois da cena final deixar a sobrevivência dos personagens em aberto, Lobos preenche os créditos finais com o que foi uma ponta solta deixada pelos próprios solucionadores: as filmagens da câmera do hotel que detalham o que aconteceu no quarto de Margaret. As cenas em si não são uma grande surpresa, mas sua inclusão na reta final relembra que, durante toda a confusão, nenhum dos dois solucionadores foi atrás da gravação que incrimina ambos, um pedaço importante de evidência que já havia sido enfatizada pelo personagem de Clooney. O fato de que Pam, a dona do hotel, ainda tem o registro, pode sugerir a trama do próximo filme da dupla para a Apple TV+.

Lobos está disponível na Apple TV+ e sua sequência ainda não tem previsão de lançamento anunciada.