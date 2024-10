Linkin Park anuncia show extra em São Paulo

Linkin Park anunciou nesta segunda (30) uma nova data de show no Brasil. Agora, além do dia 15 de novembro, a banda se apresenta também no dia 16 de novembro, em São Paulo, no Allianz Parque.

O público geral poderá comprar a partir de 03 de outubro, pelo site da Ticketmaster. No dia 01 de outubro acontece a pré-venda para os clientes Santander Select e Private, e para o fã-clube do LP.

Será a primeira vez no país da nova formação do Linkin Park, que contempla Emily Armstrong, 38, como nova vocalista e Colin Brittain, 37, como baterista. Também estão previstos shows em cidades como Nova York, Londres, Hamburgo, Bogotá e Seul.