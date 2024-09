Jéssica Ellen fala de 'Volta Por Cima', maternidade e disco sobre candomblé

Jéssica Ellen se prepara para viver a primeira protagonista da carreira em "Volta Por Cima", novela das 7 que estreia na Globo nesta segunda-feira (30). "Responsabilidade grande, mas também realização de um sonho", diz ela sobre escalação para novela de Claudia Souto.

Representatividade

Em "Volta por Cima", Jéssica Hellen vive Madalena, a Madá, uma jovem batalhadora que teve de adiar seus sonhos pessoais para ajudar a sustentar a família. Apesar das dificuldades, ela não esmorece diante das lutas diárias e vislumbra no empreendedorismo um futuro mais próspero.

É uma novela voltada para o público mais popular, a gente quer falar de mais diversidade, não só rodas de samba, mas outras formas de cultura. Vamos gravar em baile charme... Tem um astral mais leve, mais divertido, mas vamos abordar alguns temas importantes assim ao longo da trama para a população.

Jéssica Ellen

Jéssica Ellen e Fabrício Boliveira são os protagonistas de 'Volta por Cima' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Fazer sua primeira protagonista 12 anos após sua estreia em "Malhação: Intensa como a Vida" (2012) é motivo de comemoração. E a comemoração é coletiva: ela acredita que "mulheres pretas estão tendo oportunidades de protagonismo" na televisão e cita Sheron Menezzes, que brilhou em "Vai na Fé" há dois anos — a novela de Rosane Svartman também trouxe o subúrbio para as telas e fez sucesso.

É histórico. A gente vai ter Duda Santos estreando na novela das 6 daqui a pouco, eu vou estar na novela das 7 e Gabz está na novela das 9. É um momento de muita celebração e concretização de uma luta que vem muito antes da gente. Outras atrizes pretas tiveram que abrir caminhos e lutar por oportunidades para que hoje a gente pudesse estar vivendo esse momento de celebração. Tô muito feliz e desejando que isso se multiplique cada vez mais, não só para mulheres pretas, mas para mulheres trans, mulheres LGBTQIA+, indígenas...

Jéssica Ellen

Para a atriz, a personagem "é muito real" e vai causar identificação nas pessoas. Ela investe no "pegue e monte", o que ganhou força durante a pandemia, e vai viver uma série de transformações ao longo da trama. "Ela tem uma relação de carinho com a família. É uma amiga ou prima de muita gente".

No começo da trama, ela é noiva de Chico (Amaury Lourenço), mas sofre uma traição e dá chance para o verdadeiro amor, Jão (Fabrício Boliveira). "Eles têm uma implicância muito grande. Há aquela máxima: quem desdenha, quer comprar. Nem eles percebem ter essa atração, até viver situações e serem testados. Mais para frente acabam se envolvendo".

Tati (Bia Santana), Doralice (Teresa Seiblitz), Lindomar (MV Bill) e Madá (Jéssica Ellen) em 'Volta por Cima' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Maternidade

"Volta Por Cima" marca o retorno de Jéssica às novelas após ser mãe. Em dezembro de 2022, nasceu o pequeno Máli Dayo— fruto do relacionamento com o ex-marido Dan Ferreira. "Feliz de poder voltar a atuar em uma novela depois da maternidade. Fiz um filme no início do ano, inclusive com o Amauri, onde a gente se conheceu. Essa experiência me deu o gostinho de estar voltando aos poucos, o que é natural para toda mulher ou pessoa que escolhe gestar, porque demanda um tempo do nosso corpo, da nossa saúde e dedicação".

Quando a gente faz o que ama, a gente fica feliz e, consequentemente, volta mais feliz para casa para estar com nosso filho, com certeza.

Jéssica Ellen

Candomblé

Paralelamente a novela, Jéssica prepara o terceiro álbum de uma trilogia sobre candomblé — após "Sankofa" (2018) e "Macumbeira" (2021), álbuns que tem milhões de reproduções no Spotify. "Fico muito, porque significa que as pessoas se identificam, que a arte cumpriu o seu papel, não só emocionar como letrar algumas pessoas também. Muita gente me escreve dizendo que não é da religião e que se encantou com os arranjos e cantigas. Isso é bonito e ratifica de que a nossa religião faz parte da nossa cultura, da nossa culinária, a arte é atravessada por tudo isso... Através da arte, a gente consegue ampliar nossos olhares e diminuir os preconceitos".