Giovanna Roque faz novo desabafo sobre críticas após agressão de MC Ryan SP

Giovanna Roque, 25, fez um novo desabafo após o vídeo em que MC Ryan SP, 23, aparece a agredindo ter viralizado na web.

O que aconteceu

Apesar de ter recebido apoio de muitos seguidores, Giovanna também foi criticada por ter defendido o funkeiro.

Ela, que decidiu seguir com o relacionamento, pediu para que as pessoas parem de julgá-la e associar o namoro deles a interesse financeiro. "Mulher, dinheiro você já tem!", comentou uma seguidora. Então, a influenciadora respondeu: "E O QUE O DINHEIRO TEM A VER COM ISSO? Parem pelo amor de Deus, parem! Por favor".

Na última sexta-feira (27) foram divulgadas imagens de uma câmera de segurança que mostraram o momento em que o cantor agride Giovanna. O ocorrido teria acontecido no dia 21 de abril deste ano.