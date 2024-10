Geraldo Luís relembra últimos dias de Marcelo Rezende: 'Não queria ninguém'

Geraldo Luís, 53, recordou os últimos dias de vida do colega e amigo Marcelo Rezende, falecido em 2017, vítima de um câncer no pâncreas.

O que aconteceu

Segundo Geraldo, Marcelo se tornou mais recluso no fim da vida e passou a evitar boa parte das pessoas. "O Marcelo se fechou na reta final da vida. Algumas pessoas acharam que nós dois impedíamos [a aproximação]. Imagina? Quem blindava o Marcelo? Ele é que não queria. Fez questão, trocou o celular. Eu dizia que ele devia atender algumas pessoas, mas ele não queria. Não queria receber ninguém", recordou o apresentador da RedeTV!, em entrevista ao podcast Papagaio Falante.

Ele também condenou críticas que foram feitas à época a Lu Lacerda, viúva de Rezende. "Ela foi chamada de p*ta, de interesseira, de uma série de coisas, sendo que abriu mão da própria vida para cuidar de um cara que estava com câncer terminal e sabia que ia embora. Foi a mulher que ele amou, que cuidou dele, que trocou a fralda dele, e que saiu desse relacionamento sem nenhum dinheiro."

Geraldo pensa que os familiares de Marcelo devem um pedido de desculpas a Lu. "Toda a família do Marcelo deve um pedido de perdão a Lu. O pai de vocês amou, e ela cuidou do pai de vocês. Ela não mereceu sair da casa do pai de vocês com três sacolas de supermercado, carregando as roupas dela e saindo de lá como uma foragida."