Gato Preto lança dúvida sobre gravidez de Bia Miranda: 'Nem eu sei'

Samuel Sant'Anna, 31, mais conhecido como Gato Preto, ex-namorado de Bia Miranda, 20, se pronunciou nas redes sociais sobre a gravidez da influenciadora.

O que aconteceu

Ele afirmou que não sabia sobre a gestação da ex-participante de A Fazenda. "Boa tarde. Entrei na rede social e só tem fofoca. 'Por que terminou, tá grávida mesmo?'. Nem eu sei! Do nada, não sei. Eu sou o tipo de cara que sou isso mesmo, sou doido mesmo e sou bipolar mesmo. Acabou, acabou!"

Gato Preto disse que não houve traição. "Antigamente, sofria e chorava. Mas, hoje em dia, não deu certo 'vambora', progresso para os dois. O que ela faz, faz solteira. Quando tava comigo tava de boa e vice-versa. Ninguém errou com ninguém e acabou, é simples. Não tem esse bagulho de traição. Que preguiça, parça. Só pra vocês entenderem, não teve traição e essas coisas. Quero pelo menos tentar ficar de boa. Não teve traição da minha parte e nem da dela, e acabou."

Ele ainda contou que Bia chegou a dizer que queria interromper a gestação. "Ela disse que tá grávida, não sei se está! Ela falou que não estava, agora ela tá. Ela tava com uns papos de tirar e não querer ter, e, no final, o homem é o culpado. Mandou mensagem dizendo que não quer ter a criança, mas não vou responder. Pode me xingar, mas eu não vou responder."

Samuel questionou a gravidez da neta de Gretchen. "Não sei se tá grávida mesmo. Do nada, ela diz que está de duas semanas, mas duas semanas atrás perguntei e ela disse que estava de boa, que não estava [grávida]. Não é só porque desceu [a menstruação] que ela não estava grávida. Agora, não sei se está mesmo. Tô igual a vocês, não sei de nada. Não tô falando com ela, hoje quero só ficar de boa. A cabeça tá a milhão."

Por fim, o influencer falou sobre o primeiro filho, de oito anos, do antigo relacionamento com Keila Silva. "Vocês só veem aquilo que interessa. Tem alguns tipos de 'mina' que usam a criança pra chantagear e depois vêm falar que o pai não vai ver a criança, mas seguram elas. Não vou aparecer na internet e fingir ser o pai do ano (...) A pensão está paga, vai virar o mês e vou pagar de novo. Se não pagar, é cadeia."