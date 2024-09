Ex de Bia Miranda após ela confirmar gravidez: 'Você disse que ia tirar'

Samuel Sant'Anna, ex namorado de Bia Miranda mais conhecido como "Gato Preto", disse que a influenciadora afirmou que interromperia a gravidez. Bia anunciou estar grávida do agora ex-namorado neste domingo (29).

O que aconteceu

Samuel comentou em uma publicação no perfil Otariano. "Logo você que disse que ia tirar? Eu gosto assim. Vem com as verdades para seus seguidores amiga".

Comentário de Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto Imagem: Reprodução/Instagram/@otariano

Término e gravidez

Bia Miranda anunciou a gravidez na noite de domingo (29). Horas antes, seu então namorado Samuel Sant'Anna, conhecido como Gato Preto, anunciou o término com a influenciadora após um mês de namoro.

O anúncio do término foi feito pelo cantor por meio das redes sociais. Logo em seguida, ele publicou uma foto com outra mulher em um motel. "Agora eu conheci essa personalidade dele", comentou Bia.

Ao anunciar a gravidez, Bia afirmou que "o mundo não vai acabar". "Que bom que não dependo de homem para nada", disse.

Ela afirma ter sido "falta de responsabilidade" da parte dela, mas confirmou que terá o bebê. Bia também é mãe de uma criança de 3 meses, fruto de seu relacionamento com o cantor Buarque.

Gato Preto também se pronunciou sobre a gravidez. "Só foi eu terminar que ficou grávida. Faz favor mano", escreveu. "Tentei conversar, mas tudo acaba em briga".