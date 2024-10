A Fazenda: Suelen e Cauê discutem após apontamentos: 'Sei ser subterrânea'

Suelen e Cauê discutiram na noite deste domingo (29) em A Fazenda 16 (Record), após a dinâmica de apontamentos.

O que aconteceu

Na cozinha, os dois discutiram por conta das reações "sem paciência" de Suelen em episódios dentro do reality. Cauê disse que ela poderia "ouvir mais pessoas" antes de falar. "As pessoas não me conhecem aqui dentro", disse a peoa.

Suelen disse que Cauê estava se metendo em um assunto entre ela e Júlia. "Sempre falei para todo mundo, eu sou assim mesmo", afirmou a peoa.

Ela ainda disse que é "reativa", mas não "soberba", e que não se enxerga como uma pessoa "grossa" ou "ignorante", diferente do que o peão possa acreditar. "Sei ser grossa, subterrânea (?) mas não sou", disse. "Vou ser grossa quando eu tiver de ser".

Suelen concluiu dizendo que Cauê está "sentindo muito" e ironizou recomendando que ele tomasse "um remedinho".

Na manhã desta segunda (30), Cauê desabafou com seu grupo sobre o ocorrido. "Ela conseguiu pegar o ponto de que eu falei que ela deve ter passado por coisas na vida que a deixaram desse jeito. Ela pegou isso, como se eu tivesse trazido essa coisa de fora pra atacar ela, e falou, 'então posso te considerar um traidor, porque lá fora você traiu a sua ex e aqui dentro você também é um traidor. Ela trouxe uma parada lá de fora pra me atacar."

