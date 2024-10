A Fazenda: Júlia é apontada como 'preguiçosa' e vira opção de voto

No último domingo de A Fazenda 16 (Record), Larissa e Luana falaram seus incômodos com Júlia durante uma dinâmica de apontamentos e a colocaram como opção de voto.

O que aconteceu

Em uma dinâmica que imitava embalagens de produtos industrializados, os peões deveriam escolher colegas de confinamento e dar 'informações nutricionais'. Luana e Larissa elegeram Júlia como "alto em preguiça adicionada".

"Apesar de ser uma pessoa do meu grupo, o jogo é individual. Mesmo sendo uma pessoa que eu gosto e admiro a coragem que teve de se posicionar, nunca vi ela fazendo absolutamente nada, nem se dispondo a fazer algo", declarou Luana.

Larissa reforça a opinião da amiga em seu momento da dinâmica: "Não vejo lavando os pratos, varrendo o quarto, varrendo a casa, ou fazendo qualquer outra coisa. Não leva pro lado pessoal, porque é uma questão de convivência mesmo. Quando você tava como Fazendeira, você realmente só ajudou os 2 primeiros dias e os demais dias ficou super tranquila".

Depois da dinâmica, a ex-BBB e a influencer conversaram sobre o que sentiram da atriz. "A Júlia estava aqui assim, só de rabo de olho, e eu fiquei olhando para a cara dela. Ai ela 'vou lá para fora'", conta Larissa.

"Amiga tinha uma coisa nela muito estranha", aponta Luana.

"Se eu for para a roça e voltar fazendeira, pode ter certeza que Júlia é uma das minha opções de voto", continua Larissa.

"Desde aquele dia que alguma coisa não me desce", diz Luana e assente sobre o voto. "Ela tá muito esquisita, sabe quando você está devendo para alguém? Ela não olha no seu olho."

"Sempre notei isso nela", continua Larissa. "E ela está toda desconfiada. E ela mal está falando comigo. Ela só elogiou eu lá no deck e só isso. Ela não olha no meu olho."

"Ela não conversa mais comigo", diz Luana. "De uns dias para cá tá muito esquisito. Por isso eu acho que as meninas fica falando e ela também fala, só que ela não consegue fingir, ela se entrega. Enfim, ela não tá me descendo mais."

