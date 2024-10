A Fazenda: Babi critica Vanessa em bate-boca: 'Quer se salvar a todo custo'

Na noite de domingo (29), Vanessa Carvalho tretou com suas aliadas após ser cobrada por sua proximidade com adversários.

O que aconteceu

Reunidos no quarto, Fernanda, Babi, Sacha, Suelen e Vanessa conversaram sobre o posicionamento da ex-Casamento às Cegas. A Miss Universo Mesoamérica 2015 diz se sentir pressionada pelos seus aliados por transitar entre grupos rivais dentro do reality.

Babi: "A única verdade que eu vejo, de coração, é que a Nêssa não quer se indispor com vocês por medo de que vocês votem nela. Se for qualquer uma de nós na berlinda, não sendo ela, tá tudo certo. Pelo menos é o que eu vejo, posso estar errada. Mas é o que parece para mim e para todo mundo que está de fora do grupo vendo. Parece que você quer se salvar, Nêssa, a todo custo. Tanto que ela já veio direto falar com você [aponta para Sacha]. Foi direto falar com o Gui. Ela não quer de jeito nenhum que vote nela."

Vanessa: "Eu sou uma pessoa que resolve diretamente com a pessoa. Eu fui conversar com ele [Sacha] numa boa. Tá vendo? Eu não posso fazer nada, não posso falar nada."

Suelen: "Falando independentemente de grupo, vocês precisam sentir as pessoas em quem vocês vão confiar. A Nessa para mim é pessoa que eu sempre falei que ela é 'até muito de boa'. Se alguém ficasse me pressionando eu já teria mandado para a casa do c******. E ela nunca falou um A, para mim, de vocês para gente."

Babi: "Eu falei hoje para ela: 'Amiga, eu não confio em você'."

Vanessa: "Mas é isso que eu estou fazendo. Eu não posso falar nem fazer nada. E o que incomoda? Eu conversar com vocês."

Fernanda: "Não é isso. Incomoda o 'falei com o Sacha e ele disse tal coisa', chega aqui o Sacha não falou tal coisa."

Babi: "Eu vejo ela muito mais com vocês do que comigo. Mas assim é uma escolha dela. Falta de convivência é isso. Como você vai saber se é 100%? Tá tudo certo, você fica com quem quiser."

Vanessa: "Não está tudo certo não. Você me chamou de mentirosa"

Babi: "Mas você mentiu mesmo, porque eu nunca falei para você parar de falar com eles. Então interprete as palavras do jeito que elas são."

Vanessa: "Por isso você não confia porque eu converso mais lá. Então o que eu preciso fazer? Parar de falar."

Babi: "Parar de falar é uma coisa. Você parar de ficar tanto lá e um pouco mais cá é outra coisa. Não dá na mesma, são duas palavras diferentes. Meu amor, você conversa com quem você quiser."

Vanessa: "Agora você vai me controlar, 'você está falando 5 minutos'. Eu tenho que dar bom dia e tchau. Se não, vocês vão falar que eu não sou do grupo. Vai para a casa do c******."

Babi: "Você também."

