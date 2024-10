'A Fazenda 16': domingo teve Prova de Fogo, quadro de 'Hora do Faro' e dinâmica de apontamentos

O domingo foi agitado para os participantes de A Fazenda 16. Além da Prova de Fogo, em que o vencedor conquista o Poder do Lampião e pode influenciar na formação da Roça, eles participaram do quadro Última Chance, do programa Hora do Faro, e da dinâmica semanal do reality rural em que os peões tem que fazer apontamentos sobre o comportamento um dos outros. A Prova de Fogo e a dinâmica de apontamento irão ao ar na edição desta segunda-feira, 30.

Yuri, Sacha e Babi foram os peões sorteados para participar da Prova de Fogo, que foi em duplas. Eles levaram Cauê, Gilson e Zé Love como ajudantes, respectivamente. Os competidores eram amarrados a uma tábua e, enquanto o ajudante os segurava, eles pescavam blocos com figuras que precisavam colocar em ordem alfabética.

Sacha levou a melhor na disputa e Babi e Yuri foram direto para a Baia, em que dividem o alojamento com o cavalo Colorado. Eles escolheram Larissa e Zaac para acompanhá-los.

O Poder do Lampião é escolhido pelo público e, o desta semana, conforme anunciado pela apresentadora Adriane Galisteu, foi a opção B: Na formação da Roça, na terça-feira, Sacha poderá repassar todos os votos que alguém recebeu para outro peão da sede. Ele pode repassar seus próprios votos, se quiser.

Última Chance

O domingo também teve a estreia do quadro A Fazenda - Última Chance, com Rodrigo Faro, que realizou uma dinâmica a partir de objetos que foram esquecidos pelos participantes no pré-confinamento do programa. Os peões precisavam distribuir os objetos de acordo com o que achavam que mais combinava com qual dos colegas.

Raquel Brito entregou uma máscara a Zaac e disse que ele veste uma máscara de Zé Love. Gizelly e Fernando discutiram após a ex-BBB afirmar que o chef de cozinha é sem filtro. Babi e Suelen também tiveram um embate, após a modelo ser chamada de áspera e grosseira. Ao fim da dinâmica, Gui e Sacha faturaram prêmios de R$ 5 mil e Zé Love levou R$ 10 mil.

A eliminada Vivi Fernandez também participou da Última Chance. Além de sabatinada pelo apresentador e convidados, ela colocou plaquinhas com adjetivos para os ex-companheiros de confinamento. Flor Fernandez foi chamada de venenosa, mentirosa, irresponsável e oportunista. O cozinheiro Fernando Presto também recebeu etiquetas como desonesto, mentiroso, prepotente e "vtzeiro": "A comida é boa, mas ele é uó". Vivi também afirmou que Gizelly se acha "coach de reality".

Dinâmica semanal

Na dinâmica de apontamento semanal, os peões precisavam colocar nos colegas plaquinhas inspiradas nas informações dos rótulos de alimentos embalados. Vanessa foi uma das mais mencionadas, criticada até pela ex-amiga, Babi.

A atriz Júlia Simoura também não saiu ilesa e recebeu várias vezes a plaquinha de "preguiça adicionada", inclusive de aliadas. "Eu te pergunto, Júlia, se você não sabe fazer serviço de casa nem sabe mexer com os bichos, você veio fazer o que aqui na Fazenda?", perguntou a ex-BBB Larissa Tomásia.

Mais tarde, Júlia desabafou. "Realmente, me surpreendeu muito hoje. Para mim, tenho na minha cabeça que me veem como fraca, então é mais fácil irem em mim como desculpa para dar uma rachada", disse.