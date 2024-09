U2 anuncia lançamento de disco com músicas gravadas há mais de 20 anos

O U2 anunciou o lançamento de um álbum para celebrar os 20 anos do 11º trabalho da banda liderada por Bono Vox. O trabalho vai contar com músicas inéditas.

O que aconteceu

O lançamento celebra o 20º aniversário de "How To Dismantle An Atomic Bomb". A banda revelou aos fãs que encontrou arquivos das sessões de gravação do álbum original, e vão transformá-los no disco "How To Re-Assemble An Atomic Bomb".

O lançamento está previsto para o próximo dia 22 de novembro. A edição especial de aniversário vai incluir a faixa bônus "Fast Cars". O disco vai ser composto por dez faixas, incluindo versões de canções remasterizadas e inéditas que foram produzidas na época, mas nunca lançadas.

A banda, formada por Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr., descreveu o projeto como um "álbum sombra". Para celebrar o anúncio, o U2 lançou as músicas "Country Mile" e "Picture of You (X+W)".