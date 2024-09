Patricia Poeta, Paolla Oliveira e ex-BBB Alane caem no samba na Grande Rio

Patricia Poeta foi apresentada ontem como musa da Grande Rio durante a final de samba-enredo na quadra da escola de samba, na noite de sábado (28).

O que aconteceu?

A apresentadora do "Encontro" escolheu um vestido de franjas vermelhas para se apresentar à agremiação e compartilhou um vídeo sambando acompanhada dos ritmistas. Além dela, a rainha de bateria Paolla Oliveira e a musa Alane Dias, do "BBB 24", também ocuparam o palco, segurando uma bandeira do Pará.

Além de Patricia e Alane, Isabelle Nogueira, Mariana Goldfarb, Mileide Mihaile e Mulher Melão também serão musas no desfile do ano que vem.

"A mina é cocoriô...a Grande Rio é cocoriô" foi o samba eleito para representar a escola no Carnaval 2025. O desfile vai retratar figuras da cultura do Norte brasileiro.

Paolla Oliveira aarrasa na Final do Samba da Grande Rio 2025 Imagem: Webert Belicio/Agnews

Patrícia Poeta sendo apresentada por David Brazil na Final do Samba da Grande Rio 2025 Imagem: Webert Belicio / Agnews