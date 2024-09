Namorado de Bia Miranda termina e posta foto com mulher em motel

Bia Miranda, 20, anunciou o fim de seu namoro com Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto, 31, depois de o influenciador postar fotos em um motel com outra mulher.

As postagens foram feitas na madrugada e na manhã deste domingo (31). No Instagram, Bia explicou que os dois brigaram em uma balada, mas que, até agora, ela não entendeu os motivos do término. A situação terminou em trocas de ofensas entre Gato Preto e o ex de Bia, Buarque.

Entenda a confusão

Bia Miranda e Gato Preto assumiram o namoro no final de agosto, apenas dez dias depois de a influenciadora oficializar o término com o DJ Buarque, pai de seu filho Kaleb, de 3 meses.

Durante a madrugada deste domingo (29), o influenciador anunciou em seu Instagram que estava solteiro e postou mensagens de seguidoras comemorando a notícia.

Em seguida, ele postou fotos na cama ao lado de uma morena em roupas íntimas. A mulher cobria o rosto.

Bia também foi aos stories para confirmar o término, deixando claro que não entendeu ao certo o que aconteceu. "'Porque seu relacionamento com o Gato Preto acabou?'. Não sei. 'Ah, você tá zoando?'. Não, eu não sei, não entendi. Ninguém entendeu no caso, né? Surtou."

Segundo ela, os dois estavam em uma festa quando o namorado passou mal pelo calor. Bia se recusou a sair da pista para ir a um camarote com ele, o que teria irritado Samuel.

Ele chegou e falou: 'amor, vamos ali comigo, buscar uns amigos meus. Não vou. Muita gente, lotado, estava muito calor, eu não vou ali no meio da multidão pra buscar gente que eu nem conheço. (...) Nisso ele começou a passar mal e um cara pediu pra eu chamar ele, acho que arrumou um camarote, e ele falou: 'vamos lá'. Eu disse que não, que estava curtindo ali e ia ficar. Ele sentou no sofá e ficou p*to, emburrou.

Pouco depois, Samuel teria entrado em uma briga e decidiu ir embora. Bia e os amigos chegaram a defendê-lo, mas o ex da peoa decidiu ir sozinho, alegando que a então namorada sabia seus motivos para deixar a festa.

Todo mundo estava tentando entender porque ele estava p*to. E ele falou pra minha amiga: 'pergunta pra Bia que ela sabe'. E eu não sei até agora. O motivo eu não sei até agora, só sei que ele falou pra todo mundo que eu sabia o motivo e que ia embora. Ele foi e me deixou lá.

Bia, que está em São Paulo, ainda pediu para o ex devolver seu RG, que acabou ficando no carro do influenciador. Ela está hospedada em um hotel e pretende viajar de volta ao Rio, aonde mora.

A influenciadora defendeu que Samuel sempre foi "maneiro" com ela e que se surpreendeu com a confusão. "Na internet o pessoal falava de coisas que ele não era comigo, só que ele tem personalidades e agora eu conheço essa personalidade dele, que é surtar do nada."

A confusão acabou sobrando inclusive para o DJ Buarque, pai do filho de Bia Miranda. O artista, de 34 anos, falou para os seguidores irem até uma página de fofoca para acompanhar a confusão e acabou alvo de acusações de Gato Preto.

Samuel afirmou que o pai de Kaleb pede dinheiro para a ex-namorada, com quem se relacionou por mais de 1 ano. "Os meus carros são quitados, não foi uma mulher que me deu, você todo dia cobrava a Bia. Alimento, cachorro, segurança, você nem pagou sua empregada."

Em resposta, Buarque fez várias acusações graves contra o influenciador e pediu que ele respeite as mulheres com quem se relaciona. "Se você também não sabe, antes de qualquer coisa, eu tenho cinco imóveis próprios, o funk me deu o que eu tenho hoje, já você...não sei e também não me compete. Agora, respeitar mulher, eu sempre respeitei. Mandei mensagem pra Bia agora simplesmente porque ela é mãe do meu filho, independentemente do meu relacionamento que é zero com ela."

Bia também saiu em defesa do DJ, afirmando que todo o dinheiro que envia para ele é de dívidas feitas enquanto eles eram um casal. "A gente comprou duas casas e eu estou pagando as duas. Vai acabar mês que vem, eu vou dar minha última parcela. E aí vai começar a dívida dele e ele vai começar a pagar, tudo certinho, porque a casa de nós dois. A gente tem que quitar as duas casas primeiro pra poder vender ou sei lá.

Eu não cuido de nada de conta, não gosto de mexer em conta, então o Rafael me manda essas contas pra eu pagar. As contas são super (bem) divididas. Tudo que ele manda pra eu pagar são coisas que são minha responsabilidade, não mando dinheiro fora as minhas contas.

completou a influenciadora nos stories, na manhã desse domingo (29)

"Não cuida nem do dele". A influenciadora Nicoly Rodrigues, ex e mãe do filho de Gato Preto, também entrou na polêmica, afirmando que Samuel não cuida de Rael, filho deles: "Aproveita que o bonitão tá falante, fala do seu filho. Quer ficar falando do dos outros".

"Mais novo corno no pedaço". O ex-namorado de Bia Miranda, Gabriel Roza, de "A Grande Conquista", fez piada com a situação, dizendo que Gato Preto é o mais novo "corno", referenciando suposta traição de Miranda.