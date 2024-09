Morre Kris Kristofferson, de 'Nasce Uma Estrela', aos 88 anos

Kris Kristofferson, ator, cantor e compositor, morreu aos 88 anos de idade neste domingo (29), em Maui, no Havaí. A informação foi confirmada em comunicado divulgado por sua família.

O que aconteceu

O ator sofria de perda de memória havia 18 anos. Em comunicado oficial, a família disse que ele morreu de forma pacífica. "Nós somos muito abençoadas pelo tempo que passamos com ele. Obrigada por amá-lo todos esses anos, e quando você vê um arco-íris, saiba que ele está sorrindo para nós."

Ele ficou conhecido especialmente por seu papel como John Howard no filme Nasce Uma Estrela, de 1976. O longa original, de 1937, também teve outros remakes em 1954 e em 2018, com Lady Gaga e Bradley Cooper. Na versão de Kris, ele contracenou com Barbra Streisand. O papel lhe rendeu um Globo de Ouro de melhor ator em comédia ou musical.

Kris Kristofferson e Barbra Streisand em 'Nasce uma Estrela' Imagem: Divulgação

Entre seus diversos trabalhos, também esteve no elenco da trilogia Blade, lançada nos anos 2000. Kris Kristofferson também foi um músico renomado: recebeu 13 indicações e ganhou três prêmios no Grammy ao longo dos anos.