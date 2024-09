MC Ryan se manifesta após fotos de agressão à namorada: 'Estou arrependido'

MC Ryan SP se manifestou pela primeira vez desde que fotos dele agredindo a namorada, Giovanna Roque, foram divulgadas na imprensa.

O funkeiro pediu desculpas e afirmou estar arrependido de sua atitude. "Eu não fui um cara leal à minha família. Dei brecha pra acontecerem coisas que fugiram do meu controle e do controle da minha companheira."

Ele se defendeu dizendo que é um ser humano, e por isso também "comete erros". "Eu tô arrependido, eu tô triste, de um dia pro outro minha vida mudou. Queria que vocês entendessem que eu sou um ser humano, eu também erro. Nada nunca vai justificar meus erros, entendem?".

Eu vou dar a volta por cima. Eu não sou uma pessoa ruim, eu não sou uma pessoa má. MC Ryan SP

Assim como Giovanna, ele afirmou que a casa estava sendo filmada por uma pessoa mal-intencionada, mas não entrou em detalhes. "Eu estava sendo vigiado há 5, 6 meses da minha vida. Essa pessoa tem vídeos de eu me trocando, minha mulher se trocando, vendo o íntimo da minha vida e da minha família. Não vamos falar desse caso agora, mas futuramente talvez essa pessoa tente me envergonhar vazando alguma foto minha íntima, porque estava me acompanhando durante meses na minha casa. Não sei se estava querendo me roubar ou algo do tipo."

Ele ainda disse que a agressão aconteceu há 5 meses por causa de "erros" dele. "Eu fui um cara sem noção. Que essa tempestade sirva de aprendizado, não só pra mim, mas pra quem me acompanha e tá passando por momentos como o meu e da minha esposa. [...] Eu errei e daqui pra frente vou ser uma pessoa melhor.

O que aconteceu

Fotos de MC Ryan agredindo Giovanna em um closet foram divulgadas na última sexta-feira (27). Nas imagens capturadas por uma câmera segurança, ele aparece supostamente dando um chute e depois tentando arremessar uma mala na namorada.

Ela defendeu Ryan e reclamou da divulgação das fotos. "Eu não sou coitada, a gente realmente brigou. Então, quer dizer que ele não pode errar uma vez, que aí vem um cão infeliz e faz esse inferno todo? Quando a gente vai ter nossa vida em paz?", disse.

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 -- a Central de Atendimento à Mulher, que funciona em todo o país e no exterior, 24 horas por dia. A ligação é gratuita. O serviço recebe denúncias, dá orientação de especialistas e faz encaminhamento para serviços de proteção e auxílio psicológico. O contato também pode ser feito pelo WhatsApp no número (61) 99656-5008.

A denúncia também pode ser feita pelo Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Há ainda o aplicativo Direitos Humanos Brasil e a página da Ouvidoria Nacional de Diretos Humanos (ONDH) do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). Vítimas de violência doméstica podem fazer a denúncia em até seis meses.

Caso esteja se sentindo em risco, a vítima pode solicitar uma medida protetiva de urgência.