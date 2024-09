Larissa se irrita com peão, que responde: 'Não precisa ser grossa'

Larissa Tomásia estava lavando louça quando discutiu com Sidney e Juninho em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Larissa lavava a louça, quando trocou farpas com Juninho. As câmeras mostraram apenas o final da discussão.

Juninho: "Vai ficar sendo grossa assim? Só perguntei quem. Se não quiser responder, não responda. Não precisa ser grossa. Se a carapuça serviu...".

Larissa: "É, se a carapuça serviu".

Juninho: "Eu sei o que estou fazendo".

Larissa: "Ai, ai!".

Em seguida, Larissa contou para Gui e Gizelly o que havia acontecido. Irritada, ela criticou os peões.

Larissa: "Sidney está se achando demais. Entrou no ao vivo [sorteio da Prova do Lampião], e a gente deixou as xícaras para lavar depois. E aí ficaram gritando, gritando, e eu fui lá lavar. Eu disse: 'Não precisa ficar gritando, porque quando a pia está cheia, a gente sempre lava [a louça] de todo mundo'. Aí ele se meteu e disse: 'Eu garanto que o meu vocês não lavam, porque eu sempre lavo o meu'. Aí eu disse: 'Sidney, eu sempre lavo o seu. Hoje mesmo a pia estava cheia e você só lavou seu garfo, sua faca e seu prato'. Ele vem cobrar uma coisa e o outro, Juninho, que não tinha nada a ver com a conversa, disse: 'Quem?'. Eu disse: 'Todo mundo fala muito de todo mundo aqui, mas é muita hipocrisia'. Aí o Juninho: 'Quem?'. Quem te chamou para a conversa, p*rra? Se manca!".