Incêndio atinge evento de samba em Recife durante show de Thiaguinho

Um foco de incêndio foi registrado, neste sábado (28), no evento Samba Recife, durante show do cantor Thiaguinho.

O que aconteceu

Foco de incêndio. Segundo informações do evento, o incêndio aconteceu em uma das praças de alimentação do evento de samba, que se encontrava ao lado do palco principal.

Fogo alto. De acordo com gravações feitas por pessoas presentes no Samba Recife, o foco de incêndio foi intenso, mas, sem vítimas.

Segundo comunicado no perfil do festival, não houve vítimas ou feridos, e o incêndio foi rapidamente controlado pelo corpo de bombeiros presente.

"Importante registrar que ninguém se machucou e todos os protocolos de segurança foram tomados. O evento seguiu dentro da normalidade" , escreveram nos seus stories.

Splash entrou em contato com a assessoria de Thiaguinho e aguarda retorno.



Leia o comunicado na íntegra abaixo.

