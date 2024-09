Filha de Schumacher se casa em ilha da Espanha com convidados de branco

Filha de Michael Schumacher, Gina se casou nesta sexta-feira (27) com Iain Bethke na Espanha.

O que aconteceu

A cerimônia aconteceu por volta das 16h em uma vila da família Schumacher na ilha de Maiorca, segundo noticiou o jornal britânico The Daily Mirror.

Gina chegou a publicar uma imagem do casamento neste sábado (28) em seu perfil no Instagram, em que aparece com um vestido de noiva e ao lado do marido. "Para sempre 'sim' para você, 'sim' para sempre", diz na legenda, em inglês.

A cerimônia durou cerca de meia hora e foi seguida por uma festa com música ao vivo e banda de música country, afirma o jornal de Maiorca Ultima Hora.

Os raros registros do dia, publicados pelo jornal, indicam que todos os convidados usaram branco. O evento ocorreu completamente ao ar livre.

Ainda segundo o jornal, a propriedade onde o casamento foi realizado foi adquirida em 2018 pela esposa do campeão mundial de Fórmula 1. O espaço tem 15 mil metros quadrados e duas piscinas.