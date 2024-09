Fã batiza filho em homenagem a Hugo Henrique: 'Me lembra Cristiano Araújo'

Gabi Moreira, fã de Hugo Henrique, batizou o filho em homenagem ao cantor sertanejo.

Ela contou a história nos bastidores do show de Murilo Huff no sábado (28), em São Paulo, do qual Hugo Henrique participou.

Gabi era amiga de Cristiano Araújo, e batizou o filho em homenagem a Hugo, que foi sósia-mirim do cantor. "Depois que o Cristiano foi embora, eu tive um filho. Queria homenageá-lo, mas o nome de le me trazia dor. Pensei: 'Preciso de alguma coisa que me lembre o Cristiano, mas traga amor'. O nome do Hugo Henrique me trouxe amor."

Ela diz que a imagem de Hugo faz lembrar de Cristiano Araújo. "Eu amo o Hugo Henrique, gosto de todas as músicas dele. A imagem do Hugo me traz a imagem do Cristiano, e isso me faz muito feliz."

Hugo Henrique e Murilo Huff apresentaram juntos a faixa "Dia 1", no Villa Country. Lançada na sexta-feira (27), a música já acumula mais de 700 mil visualizações no YouTube e entrou para o top 100 do Spotify.