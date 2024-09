César Tralli posta foto com o pai, e semelhança impressiona: 'É um clone?'

César Tralli publicou uma foto com seu pai neste domingo (29) que impressionou seus seguidores.

O que aconteceu

O jornalista utilizou seu perfil no Instagram para compartilhar uma foto ao lado de seu pai, também chamado César, de 81 anos.

Na imagem, os dois estão sentados à mesa de um restaurante. "De César para César. De pai pra filho. Aquele papo gostoso a dois? Olho no olho. Cheio de afeto. Que faz bem à alma e ao coração", escreveu o jornalista na legenda.

A foto chamou a atenção dos seguidores pela semelhança entre os dois. "Tralli é a cara do pai!", escreveu um. "Idênticos", afirmou outro. "É um clone?"

Nos stories, Tralli compartilhou a mesma fotografia e comemorou o momento com seu pai. "Almoço com meu papai, César... 81 anos. E como a gente sempre diz: juntos na força, na fé e no amor".