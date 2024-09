A Fazenda 16: Noite tem choro de Gizelly e especulação sobre a formação da Roça

A noite de sábado, 28, e a madrugada deste domingo, 29, no reality A Fazenda 16, da TV Record, foram marcados por especulações sobre votos e a formação da Roça e por um desabafo de Gizelly Bicalho, que chorou por conta de sua discussão com o ex-MasterChef Fernando Presto.

O peão e a ex-BBB brigaram ao longo da semana. Na quinta, 26, discutiram por conta da cozinha e Gizelly o chamou de "mentiroso, falso, chato e cobra", enquanto ele xingou a adversária e disse para ela "arranjar sarna para se coçar".

Já neste sábado, a advogada se desentendeu com Larissa Tomásia, o que desencadeou o choro. "Eu odeio ficar desse jeito, eu odeio", disse ela, enquanto chorava e era consolada pelos peões. "Na minha vida eu nunca pude ser fraca", desabafou.

Gizelly também foi tema de conversa entre Yuri Bonotto e Suelen Gervásio no começo da madrugada. Para o peão, a participante está "muito em cima" de Fernando. Suelen concordou: "Ele é um ser humano, tem que ser visto e ser cuidado como um".

Yuri comentou que a discussão começou como uma brincadeira que Fernando levou para o lado pessoal, mas que esse atrito acaba gerando uma opção de voto. "O Gui [Vieira] pode estar na reta, o Cauê [Fantin] pode estar na reta e o Zé [Love] pode estar na reta. A Flor [Fernandez], de nós, acho que não colocaria nem a Julia [Simoura]", opinou Yuri.

Flor é a fazendeira da semana. Ele venceu, na última quarta, 25, uma dinâmica de sorte contra Vivi e Zé Love. Ela está imune e pode indicar em peão para disputar a eliminação do reality.

Quem também especulou sobre a formação da Roça foram Larissa e Raquel Brito. Na academia, a ex-BBB perguntou em quem Raquel votaria, e as duas concordaram que indicariam Zaac. Segundo Larissa, Yuri também votará no cantor. As duas especularam votos de outros participantes e chegaram à conclusão de que Fernando e Zaac provavelmente estarão na berlinda.