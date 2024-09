Zé Ramalho revela que letra de canção famosa foi detonada por executivo

Zé Ramalho, convidado especial do Caldeirão com Mion neste sábado (28), lembrou da história de um de seus maiores sucessos, a faixa "Avôhai". Segundo ele, a música passou por diversas gravadoras antes de ser aceita.

O que aconteceu

Zé Ramalho detalhou as negativas que recebeu com músicas que depois viraram sucesso. Ele falou que músicas como Avôhai não despertavam interesse.

As gravadoras pela qual eu passei não tinham o mínimo interesse por músicas como 'Avôhai'. Eles ouviam e balançavam a cabeça negativamente. Lembro que toquei 'Avôhai' para um executivo e, no meio da música, ele olhou para a letra e jogou ela assim no chão. Zé Ramalho

Zé Ramalho contou que essas recusas de diversas gravadoras aconteceram assim que ele se mudou do sertão e foi buscar sucesso na música. "Tem pessoas que quando levam uma negativa dessas, voltam para casa".

Eu peguei minha letra do chão e continuei para próxima gravadora.

Zé Ramalho, sobre como "Avôhai" foi lançada

Música é uma junção de avô e pai. O nome da faixa "Avôhai" é uma junção entre avô e pai, sendo dedicada a seu avô, que cuidou dele e o criou quando seu pai morreu, quando Zé tinha só "dois anos e meio".

Muito garotinho, ainda, no sertão da Paraíba, eu perdi meu pai, afogado, tinha 2 anos e meio só. Meu avô me tomou para criar, me acolheu na família e foi quem me ensinou, basicamente, tudo que eu sei da vida. Fez o papel de avô e de pai.

Zé Ramalho

Zé Ramalho lembrou do momento em que o avô escutou a canção famosa. "Ele ouviu essa música ainda vivo, calado, de cabeça baixa, ele sempre foi muito discreto".