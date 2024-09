Suelen e Fernando trocam farpas em A Fazenda: 'Tem que prestar atenção'

Fernando Presto e Suelen Gervásio se estranharam em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Os participantes conversavam na cozinha quando trocaram farpas. Fernando falou sobre a proximidade do banheiro com a cozinha, e lembrou quando reclamaram que encontraram cabelo em comida que ele havia preparado.

Fernando: "O negócio do cabelo, olha onde o povo toma banho, toalha do lado da cozinha. Lógico que vai ter cabelo e tudo [na comida]".

Suelen: "Isso aí foi uma brincadeira que virou uma briga".

Fernando: "Porque é uma b*sta, né? Brincadeira errada na hora errada".

Suelen: "Mas tem várias brincadeiras na hora errada que ocasionam coisas. Por exemplo, a minha briga com as garotas sem eu ter falado o que aconteceu. Isso gerou muito assunto, muito. A gente tem que prestar muita atenção. Porque eu sou muito reativa com as paradas. Odeio que os outros falem que eu fiz uma coisa que não fiz. Nossa, tenho pavor! Aí não tenho educação mesmo. A educação vai embora".

Fernando: "Mas não foi só minha brincadeira que gerou só isso. Colocar que foi só minha brincadeira que gerou toda situação, também, aí...".

Suelen: "Não, [estou falando] num geral".