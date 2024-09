Sacha confessa 'receio' após beijar Larissa em festa de A Fazenda

Sacha Bali confessou para Gizelly Bicalho que não se sente apaixonado por Larissa Tomásia em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

O peão conversou com Gizelly sobre o beijo que deu em Larissa. Ele se mostrou receoso com a atitude, e apontou não estar interessado em formar casal.

Sacha: "Vou tentar conversar com ela para a gente... Eu também não quero machucar, sacou? Ela me fala que não tá apaixonada, e eu acreditei".

Gizelly: "E você?".

Sacha: "Não tô [apaixonado], não tô. Tenho um carinho imenso por ela. Vontade de beijar, eu tenho. Mas isso aqui é muito intenso, muito sério. Não é uma brincadeira. E não quero machucar ela, não sei de fato o que ela tá sentindo. Foi meio que inevitável beijar ela ali, eu estava com vontade pra caramba, e também não queria que ela se sentisse rejeitada. Mas eu realmente preciso muito entender com ela para a gente não se machucar e não se prejudicar no jogo".

Gizelly: "Mas não se arrepende, você fez o que queria".

Sacha: "Não me arrependi, não. Mas tenho receio do que pode acontecer".