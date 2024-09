Rupert Grint lembra cena famosa com Maggie Smith em Harry Potter: 'Sortudo'

Rupert Grint usou as redes sociais para relembrar um momento especial com Maggie Smith, atriz com quem ele contracenou em Harry Potter. Ela morreu na última sexta-feira (27) aos 89 anos.

O que aconteceu

O ator, que interpretou o personagem Rony Weasley na franquia, lembrou uma cena clássica do filme. Ele compartilhou um registro, em que aparece dançando com Maggie em "Harry Potter e o Cálice de Fogo", de 2005. A atriz viveu a professora Minerva McGonagall.

Na cena em questão, Minerva está tentando ensinar os alunos de Hogwarts a dançar. Para isso, ela puxa Ron para uma demonstração. O personagem faz uma cara feia, demonstrando que não gostaria de estar ali. A cena acabou se tornando uma das mais divertidas da franquia.

Maggie Smith e Rupert Grint em 'Harry Potter' Imagem: Reprodução/Warner Bros. Pictures

No Instagram, Rupert lamentou a morte de Maggie. "Ela era muito especial, sempre muito engraçada e gentil. Eu me sinto incrivelmente sortudo de ter compartilhado um set de filmagens com ela, e particularmente sortudo por ter dançado com ela. Eu sentirei sua falta".