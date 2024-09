Quem é ex-garota do tempo da Globo que foi para reality de pegação

Rayssa Coutinho, 31, é uma das participantes da Ilha da Tentação, novo reality de pegação do Prime Video. Nele, quatro casais vão para Cancún, no México, e são expostos a 16 solteiros —8 homens e 8 mulheres— que vão servir de tentação o tempo todo.

Mas antes de virar estrela da atração, a jornalista foi "garota do tempo" da Rede Amazônica, filial da TV Globo no Amazonas.

Quem é Rayssa

Rayssa Coutinho nasceu em Manaus e se formou em jornalismo pela Universidade Nilton Lins, na capital do Amazonas.

Na Rede Amazônica, da TV Globo, ela chegou a apresentar a previsão do tempo e o telejornal do interior do estado, que era transmitido em 11 municípios.

A influenciadora entrou na Ilha da Tentação acompanhada do noivo, Cordeiro, com quem estava há 2 anos. O programa estreou em 20 de setembro e está disponível no Prime Video.

Ela afirmou que sempre quis participar de um reality show, mas não imaginava que "seria em um desafio como esse, testar o meu relacionamento".

Rayssa disse que aceitou participar do programa por "autoconhecimento, conhecer pessoas novas e testar seus próprios limites".

No Instagram, em que tem 12 mil seguidores, seu foco são postagens sobre vida fitness e viagens.