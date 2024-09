'Quero mostrar mais do que bunda', diz Alice Wegmann sobre redes sociais

Alice Wegmann, 28, refletiu sobre a importância das redes sociais em sua profissão, e destacou que não usar essas plataformas apenas para postar fotos da bunda a fim de gerar engajamento.

O que aconteceu

Wegmann abordou o assunto ao ser questionada se as redes sociais ajudam a impulsionar seu trabalho como atriz. Durante participação no podcast PodDelas, a artista destacou que sim, ajuda, mas fez algumas ponderações sobre a necessidade de equilibrar o que ela quer postar com aquilo que o público quer ver.

Ela disse enxergar "dois caminhos" no uso das redes sociais, sobretudo na manutenção de um canal com os fãs. "A gente alimenta um espaço em que as pessoas nos vê de outra forma. Eu adoro fazer textões e as pessoas me paravam nas festas para dizer: 'eu adoro seus textos, nunca assisti um trabalho seu, mas adoro seus textos, você tem que escrever mais'. E aí eu percebi a importância de você ter um canal além daquele da personagem para mostrar sua outra vertente. Eu gosto de fotografar, gosto de dirigir, e nas redes sociais consigo fazer isso".

Atriz, no entanto, criticou a exigência cada vez mais comum de vincular quantidade de seguidores a uma suposta qualificação profissional. "Em certo ponto [o número de seguidores] virou uma exigência, não só para atores, mas para outras profissões. Acho que é injusto a pessoa estudar, se formar, mas se não tem muitos seguidores no Instagram, não são bons profissionais para algumas pessoas. A gente tem que tomar cuidado [com isso]".

Wegmann ressaltou que tem se preocupado em como conciliar a exposição de sua vida pessoal e profissional nas plataformas para exibir além das fotos do bumbum, que vão render curtidas. "Sinto que para mim, como atriz, este ano fiquei muito preocupada com essa imagem do Instagram, e isso foi me desestabilizando um pouco, me tirando do meu propósito como atriz. E aí estou trabalhando todo dia para me mostrar, ter esse canal de forma orgânica, postando textos, fotos, porque não é fácil você entender o seu público, o que as pessoas querem ver e o que você quer mostrar. Uma coisa é você ver o que as pessoas gostam".

Ah [posta] uma foto de biquíni e tem vários likes, mas, assim, eu não vou querer mostrar isso o tempo inteiro. Então o que mais eu quero mostrar? Porque eu vou postar minha bunda, lógico. Mas eu quero postar outras coisas também, quero que vejam essas outras coisas, divulgar minhas peças, meu trabalho. Então como fazer isso sem se desvincular de seus valores profissionais e ao mesmo tempo sem desvalorizar essas plataformas que são muito importantes para a gente. Então [ainda] é um desafio para mim, mas isso não pode ser a coisa mais importante para mim, porque o que estou fazendo 12 horas por dia, cinco vezes por semana, é decorar minhas falas e atuar.

Alice Wegmann mantém perfil ativo no Instagram. Na plataforma, ela tem 2,7 milhões de seguidores e costuma compartilhar registros de seus trabalhos como atriz, com momentos pessoais.