P. Diddy: quem é Cassie Ventura, ex-namorada que motivou investigação

Cassie Ventura, 38, teve um papel fundamental nas investigações contra o rapper Sean Combs, conhecido como P. Diddy, preso no dia 16 de setembro. Ele é acusado de violência, exploração sexual, tráfico humano, sexual e de drogas, em múltiplos processos movidos por diferentes vítimas.

Atriz é ex-namorada do músico. Uma ação movida por ela deu início a toda a investigação. Ela alega que, desde o início do relacionamento, esteve presa em um "ciclo de abuso, violência e tráfico sexual" —incluindo um estupro em 2018, depois que ela tentou deixá-lo.

Ele também teria controle total sobre sua carreira, já que a artista era contratada de sua gravadora, a Bad Boy Records. Um vídeo de 2016 mostra Diddy batendo em Cassie em um hotel e ela descreve, além das agressões, que era obrigada a consumir grandes quantidades de drogas como ecstasy, cocaína, maconha, cetamina, álcool e GHB durante as orgias do cantor.

Cassie nasceu em New London, Connecticut (EUA), e alcançou sucesso internacional com o single "Me & U" (2006). A canção vendeu mais de um milhão de downloads.

Carreira musical começou após um encontro inesperado com o produtor Ryan Leslie, que rendeu a composição "Kiss Me". O trabalho chamou a atenção de Tommy Mottola, empresário do ramo da música que já havia trabalhado com Mariah Carey e Jennifer Lopez.

Artista enfrentou desafios no começo da trajetória profissional. A insegurança e o medo do palco levaram a cantora a cancelar algumas apresentações. Ela também atuou no cinema, em produções como "Ela Dança, Eu Danço 2" e "Troco em Dobro".

Cassie namorou Ryan Leslie entre 2002 e 2007. Depois, ela assumiu um relacionamento com o rapper Diddy, que chegou ao fim em 2018. Tempos depois, ela começou uma nova relação com Alex Fine, com quem se casou e teve duas filhas.