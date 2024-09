Maria Beltrão sente 'clima' entre atores ao vivo: 'Tô atrapalhando?'

Maria Beltrão sentiu um "clima" entre Isadora Cruz e Amaury Lorenzo no É de Casa, na manhã deste sábado (29).

Os atores trocaram elogios enquanto falavam de seus personagens na nova novela das 7. Eles vão interpretar Roxelle e Chico, amantes em "Volta por Cima".

Isadora exaltou a atuação de Amaury, que também se derreteu pela colega. "É uma troca tão generosa. É tão gostoso contracenar com um atores assim, do teatro, que são maravilhosos como você. Eu tô crescendo a cada dia", disse Isadora. "Tu que é incrível", disse Amaury, beijando as mãos da atriz.

Maria Beltrão se levantou e perguntou: "Tô atrapalhando alguma coisa?". "Não, você pode ficar aqui, pelo amor de Deus", disse Lorenzo, embaraçado. Os três riram da situação.

Amaury disse ainda que ele e Isadora choraram após gravarem a primeira cena juntos. "A gente ficou muito emocionado. Nós demos as mãos e choramos. Ela é uma atriz excepcional, não tem como dar errado", elogiou.