'Mania de Você': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 30/9 a 5/10

Segunda-feira, 30 de setembro

Mércia afirma que sempre foi contra o golpe que Mavi deu em Luma e que quer ajudá-la a recuperar tudo o que perdeu. Viola chega na capela e se assusta com Mavi. Ela desiste de ir ao encontro de Rudá. Rudá chega em casa depois da tentativa de ver Viola e desabafa com a avó. Mavi vira recepcionista do hotel para ficar perto de Viola. Na frente do hotel, Luma flagra Viola e Mavi juntos.

Terça-feira, 1 de outubro

Mavi diz para Viola que alugou uma casa na comunidade. Ela diz que não se sente pronta para um compromisso. Mércia diz para Luma que foi Viola quem esteve por trás do golpe de Mavi. Iberê cria uma rede social fake com fotos manipuladas de Luma vivendo uma vida de luxo. Isis apresenta Evelyn para Berta. Rudá diz que voltou para ficar com Viola, mas Luma afirma que Viola está e sempre esteve com Mavi.

Quarta-feira, 2 de outubro

Luma alerta Rudá sobre Viola, e propõe se unir a ele a fim de investigar a morte de Molina e o roubo de seu patrimônio. Mércia afirma a Mavi que Viola destruirá a vida do filho. Diana se surpreende quando Fátima conta que Robson a proibiu de tocar piano. Luma fica intrigada ao ver Mavi como recepcionista, repreendendo Hugo. Moema não acredita que Viola possa ser uma pessoa ruim e alerta Rudá, quando o neto afirma que ficará no Brasil para ajudar Luma e provar que não matou Molina. Luma esconde Rudá em seu quarto.

Quinta-feira, 3 de outubro

Luma e Rudá relembram momentos felizes de seu passado. Mavi rejeita a ajuda da mãe. Rudá comenta com Luma que não acredita que Viola esteja envolvida no golpe de Mavi. Moema esconde Rudá em uma cabana abandonada. Marcel aconselha Viola a ter cuidado com Luma. Mavi expulsa Mércia de sua casa. Luma segue Mavi e observa o empresário dando ordens a Hugo e outros funcionários. Iarlei segue Moema indo em direção à cabana onde está Rudá, e vende a informação para Iberê. Moema procura Viola e diz que Rudá está esperando por ela na cabana. Viola se depara com Luma e Rudá juntos.

Sexta-feira, 4 de outubro

Luma e Viola trocam acusações. Rudá foge da cabana, antes que os policiais cheguem à sua procura. Viola diz a Luma que acredita na inocência de Rudá. Mavi decide grampear a casa de Mércia para descobrir os planos de Luma. Viola diz a Marcel que desistirá de Rudá e pede a Luma que continue trabalhando no restaurante. Viola se deixa seduzir por Mavi e o convida a morar em sua casa. Mavi escuta a conversa de Mércia e Luma através da câmera. Na casa de Mércia, Luma e Mavi declaram guerra um contra o outro.

Sábado, 5 de outubro

Luma e Mavi trocam ofensas diante de Mércia. Luma ameaça contar a Viola a verdade sobre Mavi, deixando o filho de Mércia apavorado. Mavi destrata Dhu, ao vê-la no hotel tentando vender seus doces. Dhu troca suas iguarias pelo totem de Léo Caravelli que vê em uma loja. Moema expulsa Iberê de sua casa. Rudá confronta Iberê, que revela que Viola ainda está apaixonada por ele. Viola coloca Luma e Mavi frente a frente.

