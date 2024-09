Filho de Aline e Igor Rickli se emociona na TV e expõe inseguranças

Aline Wirley, Igor Rickli e o filho do casal, Antônio, cantaram no Altas Horas deste sábado (28).

O que aconteceu

Em uma edição especial do Altas Horas, com uma plateia de crianças, Antônio, de 9 anos, se apresentou cantando "Fico Assim Sem Você".

O ator mirim arrancou elogios dos internautas ao se emocionar ao final da música.

Antes de soltar a voz, o filho da cantora e do ator disse que costuma ouvir música "o tempo todo".

O intérprete do Pudim de "Família É Tudo" (Globo) também falou sobre a insegurança que sentiu na sua estreia como ator. "Estava um pouco nervoso. Errar me dava muita vergonha. Mas foi passando o tempo e fui perdendo esse medo… E fui trabalhar".

Patati Patata, Isabelle Drummond e mais no Altas Horas

No programa, Serginho Groisman também recebe Mundo Bita, Patati Patatá, Galinha Pintadinha e Os Kombinados para apresentações.

Já a atriz Isabelle Drummond lembrou seus tempos como Emília no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ela também cantou a música da abertura do programa onde atuou dos 6 aos 12 anos de idade.