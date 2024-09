Suita mostra troca de mensagens com Gusttavo Lima, após prisão decretada

Andressa Suita mostrou uma conversa com o marido, Gusttavo Lima. Nas mensagens, ela diz que o sertanejo "é o maior" e, por isso, querem derrubá-lo.

As mensagens parecem fazer referência ao primeiro show do cantor no Brasil após ter prisão decretada, e depois revogada. Ele se apresentou na última sexta-feira (27), em Marabá (PA).

"Te amo, caralh*. Você é o maior", diz Andressa nas mensagens. "Bom show, arregaça", diz, em áudio.

Nunca se esqueça de que você é o embaixador, o maior do mundo. É por isso que eles estão tentando te tirar desse lugar, não aceita. Faça uma ótima entrega hoje, tô aqui emanando muitas energias positivas, porque eu conheço o coração e sei o quanto você é do bem, merece brilhar cada vez mais. Esse é só um degrau que a gente precisa subir.

Desembargador revoga pedido de prisão

Desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, da 4ª Câmara Criminal de Recife, revogou o pedido de prisão contra o músico na terça-feira (24). A decisão também cancelou a suspensão do passaporte do cantor e a aplicação de outras medidas cautelares, como a de eventual porto e posse de arma de fogo.

Constata-se que as justificativas utilizadas para a decretação da prisão preventiva [de Gusttavo Lima] e para a imposição das demais medidas cautelares constituem meras ilações impróprias e considerações genéricas. Desconstituída, assim, de qualquer evidência material a justificar, neste momento, a segregação cautelar. Eduardo Guilliod Maranhão, desembargador

Pedido de prisão

José André da Rocha Neto e Aislla Sabrina Rocha com Gusttavo Lima e Andressa Suita na Grécia Imagem: Reprodução/Instagram

A juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal da Capital de Pernambuco, havia decretado a prisão preventiva de Gusttavo Lima por suspeita de lavagem de dinheiro. A magistrada argumentou que havia indícios de que o artista teria movimentado valores milionários, provenientes de empresas investigadas por ligação com jogos de azar.

A defesa do sertanejo nega qualquer atividade ilegal. Segundo a defesa do cantor, a relação do músico com empresas investigadas era "estritamente de uso de imagem e decorrente da venda de uma aeronave". Todas as operações que envolvem o artista foram legais, argumentou a defesa.