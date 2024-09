Larissa e Babi tem 'trégua' na festa de A Fazenda: 'Não tenho nada contra'

Larissa e Babi, que já protagonizaram algumas tretas na sede de A Fazenda 16 (Record), compartilharam um momento de trégua na segunda festa.

O que aconteceu

Larissa disse a peoa querer ficar bem. "Juro a você, Babi. Eu procuro viver de bem com todo mundo."

Babi disse que um amigo seu falou da peoa. "Tem um amigo meu que falou que ela ia entrar e falou: 'Meu, ela é de boa igual a você'."

Fernanda também falou sobre. "É um jogo, eles fazem para a gente brigar. Não é que não seja a mesma pessoa fora da pessoa."

Gizelly brincou. "Vamos parar de falar com elas, porque depois nós amos se gostar."

Larissa confirmou. "Mas, de verdade, eu não tenho nada contra vocês. Tanto que naquele dia eu sentei pra conversar com você, Fê."

Babi ainda citou a treta das duas em tom de brincadeira. "A gente protagonizou! A gente deu o nome!"

