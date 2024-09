A Fazenda 16: Festa tem 1º beijo do reality e 'acerto de contas' entre peões

A segunda festa de A Fazenda 16 ocorreu na madrugada deste sábado, 28, e rendeu o primeiro beijo desta edição do reality show da Record. O momento ocorreu entre a influenciadora digital e ex-BBB Larissa Tomásia e o ator Sacha Bali, ex-Globo.

A peoa já vinha demonstrando interesse no artista. Durante a festa, ela pediu um beijo ao ator, mas ele recusou mais de uma vez, dizendo estar focado no jogo.

"Você não está querendo não?", perguntou ela em certo momento. Sacha, então, respondeu: "Se eu falar que não quero, estaria mentindo. Querer eu quero, mas eu vim aqui com um foco muito forte e a gente ficar vai atrapalhar tanto meu jogo quanto o seu". Contudo, depois de mais um tempo de conversa, o beijo aconteceu.

A advogada e ex-BBB Gizelly Bicalho e o influenciador Cauê Fantin também trocaram flertes. "Você acha que eu quero pegar você?", perguntou ela. Cauê respondeu: "Seria mais diferente...". A peoa, então, confessou: "Quero falar uma coisa... Quero beijar na sua boca!". Contudo, Cauê disse não acreditar: 'Não quer, não. Eu te conheço!".

Antes disso, Gizelly havia confessado para a modelo Babi Muniz que também tinha interesse no cantor Zaac e no ator Sidney Sampaio. "Eu pegaria os dois. Você pegaria qual? Eu queria ficar com o Zaac, antes do Sidney, mas o Zaac me ignorou", disse ela. Babi disse que Gizelly ignorou Zaac primeiro.

Já o ex-jogador de futebol Zé Love e a influenciadora Suelen Gervásio tiveram o seu "acerto de contas" durante a festa. Os dois vinham se confrontando desde o início do reality e haviam discutido mais uma vez na noite anterior, após o atleta escapar da roça.

Na madrugada deste sábado, Suelen abordou Zé Love e pediu desculpas, dizendo que queria deixar as brigas de lado. "Você que estava apertando o play comigo, eu não estava apertando o play com você", disse ele. "Não está mais mesmo? Tem certeza", ela questionou.

O ex-jogador afirmou que sim e disse para "deixar essa briga para lá", mas brincou que os dois logo arranjariam outro assunto para discutir. Os peões então concordaram em parar a discussão e até deram um abraço.