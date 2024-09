'A Caverna Encantada': Resumo dos capítulos da novela do SBT de 30/9 a 4/10

A novela "A Caverna Encantada", escrita por Íris Abravanel, vai ao ar de segunda a sexta, às 20h45, no SBT.

Leia o resumo dos capítulos:

Segunda-feira, 30 de setembro

Pilar aceita sair para jantar com César, o que deixa Gabriel chateado. Tonico revela ser o homem misterioso da capa preta que cuida da Caverna Encantada. Elisa joga no lixo a cópia do carimbo da biblioteca que estava com Lavínia. Meninos aprontam no banheiro de Norma. Para que os garotos não sejam penalizados, Pedro assume a culpa e é suspenso do colégio. André pede perdão a Pedro antes de sua partida; Felipe e Rui alertam que vão assumir a liderança do grupo na ausência dele. Moleza comenta com Anna que a chave da mala de Paulo deve estar enterrada na Caverna Encantada. Anna planeja invadir a biblioteca e recebe apoio de Isadora e Manu.

Terça-feira, 1 de outubro

Após a saída de Pedro, André se recusa a ser líder do grupo novamente. Anna remove as tábuas da porta da biblioteca e entra na caverna ao lado de Moleza. Anna encontra um baú e consegue localizar a chave. Após se encontro com Pilar, César se depara com Gabriel na rua, e os dois se provocam. Shirley acredita que alguém está invadindo sua casa e prepara uma armadilha; Wanda acaba caindo. No "Pet shop Bolhas & Bolhas", Anna usa a chave para abrir a mala de Paulo e encontra um colete, um rádio e outros itens. Betina chama Pilar para levar Anna e a mala de volta ao Rosa dos Ventos.

Quarta-feira, 2 de outubro

Pilar conversa com Anna sobre os pertences de Paulo. Como líder do grupinho, Felipe começa a fazer exigência aos meninos. Norma tem acesso à mala de Paulo e percebe que não tem nenhuma prova para transferir a posse do colégio para o nome dela. Fafá apresenta um programa ao vivo chamado "Encontrando um Amor" e traz três pretendentes para Dalete; Fafá faz Tonico participar da atração como pretendente de Dalete. Pedro retorna ao colégio. Anna fica com o rádio do pai e vai com Isadora e Manu para a caverna; Isadora tenta consertar o aparelho. Dalete se identifica e dá match com o pastor Isaías. Wanda pede demissão para o Goma, faz as pazes com Shirley e volta a trabalhar como detetive com a irmã.

Quinta-feira, 3 de outubro

Dalete vai ao encontro com Isaías e Tonico fica com ciúmes. Na caverna, Anna escuta a voz do pai no rádio. Betina pede a Pilar que não saia mais com César por dó, mas Pilar não quer frustrá-lo. Manu e Isadora querem saber se Tonico esconde algo delas. César pede dicas a Gabriel sobre o que dar de presente para Pilar; Gabriel sugere um presente que a professora não iria gostar: um pingente de bichinho.

Sexta-feira, 4 de outubro

Anna conta uma história sobre os Gatos do Mate, gatinhos guerrilheiros que adoravam tomar chimarrão, para seus amigos. Felipe fica fascinado pelo conto e pede ajuda a Gabriel para confeccionar as pilchas, roupas temáticas do Rio Grande do Sul. As meninas usam fantasias de donzelas. Os alunos dançam a tradicional dança gaúcha. Pilar e Gabriel avisam Norma que está difícil estimular a criatividade das crianças, já que a biblioteca está fechada. Gabriel assume a César que Pilar não gosta do pingente de bichinho e entrega um livro de romance para ele presentear a professora. No colégio, César dá o livro para Pilar, que ama a surpresa. Norma decide reabrir a biblioteca. Pilar pergunta a Gabriel se foi ele quem indicou o livro para César. Anna entra na Caverna Encantada e Safira se apresenta à garota. Anna não demonstra medo de Safira, mas acaba sendo hipnotizada pela serpente, que pretende usar a menina para seu plano.

